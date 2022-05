ZPRÁVA ROZHODČÍHO

Po utkání při odchodu z hrací plochy se na středu hřiště poblíž vstupu do šaten seběhlo několik lidí (vystřídaný hráč D6, trenér, vedoucí domácích, který obdržel ŽK, za kritiku R bez hanlivých výrazů, slovy: „Co jsi to tam předváděl?l" a další neidentifikovaní lidé). Pořadatelská služba v tu chvíli již byla připravena řešit případné incidenty a zajistit bezpečný odchod z hrací plochy a snažili se zamezit kontaktu mezi rozhodcimi a ostatnimi. V tu chvíli mne předseda klubu Mořkov Vodolan Zdeněk chytil kolem pasu, ať s ním jdu do šaten aby mne tak bezpečně dovedl do kabiny. Po vstupu do chodby vedoucí k šat-nám mě pustil, otočil se ke mě čelem a udeřil mě sevřenou pěstí na spodní čelist, až jsem se skácel k zemi. Celý útok doplnil slovy ve smyslu to máš za to, ale byl jsem otřesen a proto nemohu přesně citovat, co mi řekl. V tu chvíli při-běhl hlavní pořadatel a situaci se jal uklidnit a doprovodil mě do šatny. Celou situaci viděl AR1. AR 2 v tu chvíli neviděl přes pořadatelskou službu (incident se stal za rohem) a viděl až když jsem ležel na zemi.

„Nechápal jsem to, protože pískal dobře na obě strany. Penalta určitě byla, jejich hráč chytil našeho hráče a práskl s ním o zem. Že to bylo v 90. minutě, tak to byly vášně. Ale remíza byla asi spravedlivá, my jsme možná byli o něco lepší, Mořkov bojovnější,“ byl předseda v tabulce devátých Fryčovic spokojen s výsledkem i výkonem tria arbitrů.

„Do kabin s nimi šli pořadatelé a jeden z nich pak měl udeřit hlavního rozhodčího, který skončil na zemi. Bylo u toho možná pět lidí, víc určitě ne. Hráči obou týmů se do toho nemontovali,“ vylíčil Jiří Petráš, který ale incident neviděl.

Po zápase dostal žlutou kartu vedoucí domácího mužstva Radek Vodolán za dotaz „Co jsi to tam předváděl?“, ale „bijcem“ měl být poté jeho otec Zdeněk Vodolán, předseda Mořkova, který je v tabulce skupiny D na předposledním 12. místě. Na kontě má tým čtyři kola před koncem soutěže 17 bodů, stejně jako jedenáctá Skotnice i třinácté Veřovice.

„Chytil mě kolem pasu, ať s ním jdu do šaten, aby mne tak bezpečně dovedl do kabiny. Po vstupu do chodby vedoucí k šatnám mě pustil, otočil se ke mě čelem a udeřil mě sevřenou pěstí na spodní čelist, až jsem se skácel k zemi. Celý útok doplnil slovy ve smyslu to máš za to, ale byl jsem otřesen a proto nemohu přesně citovat, co mi řekl,“ uvedl do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Vojtěch Kubáček.

„Vyjádřím se k tomu až na disciplinární komisi, které už jsem předal své prohlášení. V žádném případě nedošlo ke kontaktu jak ho popsal rozhodčí. Tak to v žádném případě nebylo,“ zdůraznil Zdeněk Vodolán, předseda Mořkova.

Zapeklitý oříšek teď musí rozlousknout disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MS KFS).