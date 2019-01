Hlučín - Bez ztráty jediného bodu na domácím trávníku prosvištěl podzimní částí třetí ligy Hlučín. Svěřenci Petra Samce uspěli i v sobotu, kdy v předehrávaném prvním kole jara porazili na vlastním hřišti Blansko.

FC Hlučín | Foto: FC Hlučín

Před Slezany stál jasný úkol, porazit Blansko a potvrdit tak svou dosavadní suverenitu. „Soupeř přijel k nám s očividně defenzivní taktikou, bránil v deseti lidech a chtěl hrozit z brejků,“ řekl trenér Hlučína Petr Samec a hned pokračoval: „Nám se ale podařilo jejich útočné výpady eliminovat a za celý zápas si Blansko nevytvořilo vážnější gólovou šanci.“

To domácí byli co týče útočné hry aktivnější, ale soupeřova brankáře také nemohli dlouho pokořit. „Hru jsme kontrolovali a několikrát jsme se dostali i k zakončení, hlavně pak po standardních situacích. Hostující branka ale jako by byla pro nás zakletá,“ řekl trenér Hlučína.

Nejblíže ke vstřelení gólu byl v prvním poločase Hynek Prokeš. Dostal se zhruba z šesti metrů na dostřel branky, ale ke smůle domácích trefil pouze brankáře, od něhož se odrazil míč do zámezí. Nebezpečně se jevila i akce Hanuse, avšak ani po jeho střele se skóre nezměnilo a do kabin šly oba týmy za nerozhodného stavu.

Ve druhém dějství se hlučínský tlak stupňoval, blanenská tvrz však odolávala. V jasné gólovce se ocitl Petr Žižka, když se k němu dostal centr z pravé strany. Rychlonohý záložník ovšem minul branku, a to měl docela dost času.

Hlučín se nakonec přece jen dočkal.

Josef Valášek poslal do šestnáctky střílený centr a Hynek Prokeš usměrnil hlavou míč za hostujícího gólmana. Jak se ukázalo, byla to hlavička třígólová. „Jsme rádi alespoň za tento jeden gól. Máme tři body a náš byl tak úspěšně završen. Vyhrát jsme si dnes zasloužili,“ zdůraznil trenér Petr Samec.

Hlučín - Blansko 1:0 (0:0)

Branka: H. Prokeš

Sestava Hlučína: Kosmál – Štýbar, Bogdaň, Drozd, Daněk – Valášek, Hanus (55. Chlebek), Kovář, H. Prokeš (87. J. Barcal), Žižka – Koubek (64. M. Prokeš)

Vykopali si týden volna

Následující týden bude pro hráče vedoucího týmu třetí ligy z Hlučína ve znamení neplánovaného volna. „Hráči si ho vykopali. Nic nenadělám,“ rozhodil rukama trenér Hlučínských Petr Samec.

„Řekl jsem klukům, že pokud z posledních dvou zápasů udělají šest bodů, budou mít volno. Oni to splnili, tak budeme následující týden doma,“ usmál se Samec. Poté se ale fotbalisté znovu zapojí do tréninkového procesu.

„Musíme se stále udržovat v kondici. Zhruba po dobu tří týdnů budeme trénovat, s tím, že každou středu nás čeká hokej v Bohumíně,“ pokračoval Samec. „Až pak půjdeme na dovolenou a s přípravou začneme začátkem ledna,“ uzavřel kouč Hlučína.