Z Bohumína získal střelce Jakuba Padycha a z Rýmařova dorazil tvořivý záložník Daniel Dydowicz.

Všichni nováčci nastoupili do přípravného duelu v Havířově, kde Hlučínští vyhráli vysoko 12:2.

„Nečekal jsem takový výsledek, ale konečně jsme proměňovali šance. Noví hráči byli vidět,“ pochvaloval si trenér Hlučína Marcel Melecký. „S posilami jsem zatím spokojen, ještě jeden hráč by mohl přijít,“ dodal. Avizovaný příchod Carvalha se nekoná, stejně tak jako Dovhanyuka. Oba by měli zamířit do Znojma.

Havířov – Hlučín 2:12 (0:3)

Branky Hlučína: Padych 5, Rubý 2, Pyclík 2, Opatřil, R. Dostál, Rončka.

Hlučín: Kolenko (46. Daněk) – Hudeczek (46. Rončka), Heinik, Massaniec, P. Kundrátek – Opatřil (46. Musila), Rubý, Dydowicz (60. Buchvaldek), L. Kundrátek (46. Pyclík), Krejčí (46. R. Dostál) – Padych. Trenér: Marcel Melecký.