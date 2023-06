/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový Hlučín slavil v sobotu sté narozeniny. Na hřišti probíhal celodenní program, samozřejmě ve fotbalovém stylu. Vrcholem byl zápas hlučínských legend a výběru osobností, který sestavil místní rodák Verner Lička. Slavnostní výkop provedla Elizabetha Kotová, dcera velkého hlučínského patriota a mecenáše Lumíra Kota. Domácí celek nakonec vyhrál 6:4, když se hattrickem blýskl nestárnoucí kanonýr Martin Hanus.

Fotbalový Hlučín slavil narozeniny | Video: Petr Widenka

Do Hlučína se sjela opravdu zajímavá jména. Mezi nimi například nechyběl někdejší reprezentační obránce a opora Neapole, Udine či Baníku Ostrava Marek Jankulovski. Ale i ostatní jeho spoluhráči bavili zajímavým fotbalem. Svou rychlostí a čichem na góly zaujal Petr Samec.

Do hlučínského areálu dorazil i reprezentační brankář a opora bundesligových Brém a odchovanec domácího klubu Jiří Pavlenka. Ten se sice mezi tyče nepostavil, stihl ale udělat několik fotografii s hlučínským potěrem. Po dlouhých letech dres Slezanů oblékl Zsolt Hornyák, který se vypracoval v úspěšného trenéra. Momentálně rodák z Bratislavy působí už čtvrtou sezonu v maďarském klubu Puskás Akadémia. „Hlučínská pozvánka mě potěšila. Přece jenom tento klub mi přirostl k srdci, mám to tady rád, jsou tu fajn lidi,“ poznamenal čerstvý padesátník. „Měl jsem to sice náročné, protože jsme byli na soustředění v Itálii, ale dalo se to zvládnout,“ pousmál se Zsolt Hornyák, jenž se v jedné sestavě objevil se svým aktuálním svěřencem Patriziem Stronatim.

Zápas si pořádně užil Martin Hanus. „Fotbal mě pořád baví. Oslavy se povedly, viděl jsme opět spoustu kluků, pořád si máne co říci. Je vidět, že Hlučín ušel pořádný kus cesty, přeji mu jen to nejlepší,“ podotkl Martin Hanus, který si v hlučínských barvách zahrál i druhou ligu. „Jen mi je teď smutno z toho, že se oslav nedožil Lumír Kot. Je to člověk, který pro hlučínský fotbal toho udělal strašně moc,“ řekl ještě starší z bratrů Hanusů.

Zápas skončil vítězství Hlučína v poměru 6:4. Následovala doplňková soutěž v kopaní penalt. V ní zvítězil tým Vernera Ličky 4:3. „Jsem rád, že se nám do Hlučína podařilo přivést zajímavá jména. Potěšili mě například Zolo Hornyák s Jirkou Bartlem. Přijeli i přesto, že mají Hlučín hodně z ruky. Je vidět, že jim náš klub zůstal v srdci,“ nechal se slyšet stavitel hlučínské sestavy David Vitásek.

Večer přišla na řadu kulturní část programu. Trhákem bylo vystoupení Lucie Bíle a Rytmuse.

Legendy Hlučína – Tým osobností 6:4/ penalty 3:4

Branky: M. Hanus 3, F. Hanus, Mohyla, Čelůstka – Samec, Jankulovski, Suchoň, Marcel Lička.

Legendy Hlučína: Hampel – Sáblík, Čelůstka, Bogdaň, F. Hanus, M. Hanus, Ondrušík, Hornyak, Stronati, Urbančík, Mohyla, Melecký, Müller, P. Buchvaldek, T. Buchvaldek, Praus, Valachovič, Bartl, Ondráček, Pavlenka, Šafránek, Neděla.

Tým osobností Vernera Ličky: Dujsík – Neuwirth, Páník, Bolf, Mičola, V. Lička, M. Lička, Jankulovski, Suchoň, Vrťo, Besta, Páleník, Michalík, Samec, Veselý, Drozd, Rozhon, Smékal.