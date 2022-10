Velké věci se začaly dít po přestávce. Už po dvou minutách hry kopali hosté penaltu. Míč si vzal Chorý, ovšem Lapeš mu ji chytil. Plzeň byla více na míči ale v 70. minutě inkasovala. Dominik Smékal odstartoval cestu za hattrickem. Za čtyři minuty bylo sice srovnáno, ovšem vzápětí si vzal znovu slovo Smékal. V poslední minutě Hlučín zmrazil povedenou střelou Bucha. Ale to nebylo zdaleka vše. Ve čtvrté minutě nastavení čtyřiadvacetiletý útočník zkompletoval hattrick a velké překvapení bylo na světě.

Za čtyři góly jsem rád, důležitý je ale tým, řekl Jančík z Háje ve Slezsku

„Prohráli jsme, spokojeni být nemůžeme. Do úvodu zápasu jsme šli, že pošetříme některé hráče. Bohužel jsme si nevytvářeli šance. Proto jsme udělali pro druhý poločas čtyři změny v sestavě. Chtěli jsme být silnější v ofenzivě, to byl i důvod, proč šel na hřiště Chorý,“ řekl kouč Plzně Michal Bílek. „Byla penalta, vytvořili jsme si další dvě stoprocentní šance, které jsme neproměnili. Nakonec Hlučín trestal naše chyby. Jednoznačně jsme tohle utkání měli zvládnout a postoupit. když domácí hráli dobře, přece jenom tam ten rozdíl měl být vidět. Mířili jsme v poháru hodně vysoko, bohužel to nedopadlo,“ pronesl šéf plzeňské lavičky.

„Je to něco úžasného. Samozřejmě víme, že Plzeň v prvním poločase nehrála se sestavou jako proti Bayernu, ale ve druhém už to tak bylo. Nelze, než si to užívat,“ usmíval se po utkání hlučínský kouč Filip Smékal. „Postoupili jsme zaslouženě. Vytvořili jsme si šance, které neskončily gólem. Když dal Bucha gól v poslední minutě, bylo to pro nás strašné zklamání. Nakonec se ale ukázalo, že fotbal je spravedlivý. Děláme tady fotbal proto, aby se hráči jako Smékal zlepšovali. Je to kluk, který si prošel Interem Milán a já mu přeji, aby se nastartoval a zahrál si profi fotbal,“ podotkl Filip Smékal.

Hlučín – Plzeň 3:2 (0:0)

Branky: 70., 76. a 90+4. Smékal - 74. Tijani, 90. Bucha. Rozhodčí: Batík – Paták, Žurovec. ŽK: Tomšů. Diváci: 1256.

Hlučín: Lapeš – Tomšů, Plesník, Hasala, Lehnert (27. Moučka) – Buchvaldek (66. Holzer), Praus – Putyera, Mládek (82. Šindler), Zajíček (66. Ptáček) – Smékal. Trenér: Filip Sméka

Plzeň: Jedlička – Kaša, Hejda (46. Jemelka), Tijani – Holík, Jirka (46. Mosquera), Čermák (46. Bucha), Ndiaye (68. Kalvach), Pilař – Bassey, Dedič (46. Chorý). Trenér: Michal Bílek.