Další skalp mají fotbalisté Hlučína. Na hřišti v Petřkovicích porazili účastníka divize z Nového Jičína 6:0. Čtyřmi brankami se blýskl Zajíček.

Hlučín má další výhru | Foto: FC Hlučín

„S prvním poločasem jsem spokojený. Hráli jsme dobře. Byla tam z naší strany kvalita, dali jsme čtyři góly a měli i další šance,“ pochvaloval si trenér Hlučína Lubomír Adler. „Po přestávce jsme trochu polevili, už jsme neměli správné tempo. Soupeř se zatáhl a my jsme se k němu hůře dostávali,“ přiznal hlučínský kouč. „Ne, že by hráči nechtěli, ale už jim to tolik prostě nešlo,“ doplnil.