Martin Hanus přitom ještě v jarní části působil jako asistent Davida Levčíka v třetiligovém Hlučíně. „Byla to pro mě dobrá zkušenost. Od nového kouče Hlučína Lukáše Černína jsem dostal nabídku pokračovat. Bohužel jsme se nedomluvili na podmínkách s panem majitelem. Mrzí mě to, tak to ale někdy v životě chodí. Třeba se do Hlučína v budoucnu ještě vrátím. Hlučín je přece jenom mou srdeční záležitostí. V klubu jsem prožil krásné roky,“ svěřil se osmačtyřicetiletý kanonýr, který v hlučínském klubu pamatuje i druholigová léta.

Martin Hanus není úplně trenérským nováčkem. Jako hrající kouč působil v Pilaně Zborovice. „Není sice ideální být hráč a trenér, končit ale nehodlám. Pokud na tom nebudeme personálně v ideálu, budu připraven naskočit do hry,“ přiznal fotbalista, který v minulosti kopal i na Maltě.

Píšť začne přípravu na nový soutěžní ročník 16. července. „V plánu máme odehrát dva přípravné duely, a to s Petřkovicemi a Petrovicemi,“ přiblížil Martin Hanus.

Nový kouč se aktuálně poohlíží po posilách. „Chtěl jsem přivést bráchu z Bohumína. Bohužel mi dal košem, chce ještě hrát divizi. Jinak se poohlížíme po mladých hráčích. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Musíme se dobře připravit, soutěž má kvalitu, není v ní slabého soupeře. Navíc naše konkurence také slušně posiluje,“ zakončil Martin Hanus.