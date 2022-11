„Jedeme se po pokusit o zázrak číslo tři,“ řekl jasně trenér Hlučína Filip Smékal. Hlučínští do hlavního města vyrazili v sobotu v devět ráno pendolínem. „Všichni se těšíme, chceme v Praze uhrát, co nejlepší výsledek. Domácí jsou favoritem, ale my se nebojíme,“ podotkl hlučínský kouč.