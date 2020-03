„Chtěli jsme bodovat, bohužel nám to nevyšlo,“ posteskl si trenér Hlučína Marcel Melecký. „První poločas nebyl z naší strany špatný. Dobře jsme kombinovali, měli jsme i nějaké střely, jenomže jsme netrefovali branku, nebo nám je soupeř zablokoval,“ poznamenal kouč.

Po necelé hodině hry se do míče opřel Červenka a křižnou ranou uklidil balon k tyči. „Tato branka nás rozhodila. Přestala nám jít kombinace, nebylo to prostě ono. Hosté hru kouskovali a dotáhli utkání do vítězného konce,“ zakončil zklamaně Melecký.

Hlučín – Kroměříž 0:1 (0:0)

Branka: 59. Červenka. Rozhodčí: Macrineanu – Richtár, Kotala. ŽK: Matoušek, Vasilijev, Kofroň. Diváci: 148.

Hlučín: Daněk . Wolf, Heiník, Mac (62. Pyclík), P. Kundrátek – Opatřil (76. Musila), Hudeczek, Rubý, Krejčí – Dydowicz – Padych (84. Štefek). Trenér: Marcel Melecký.