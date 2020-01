Dalšími nováčky jsou bratři Patrik a Lukáš Kundrátkové, kteří hrávali za Rýmařov. Po angažmá ve Znojmě se má do týmu vrátit Brazilec Lucas Carvalho. Do dvou přípravných utkání naskočil devatenáctiletý defenzivně laděný fotbalista s chorvatským pasem Ante Krivič.

„Jsme ve fázi přípravy, je to více o fyzické kondici než fotbalových věcech. Každopádně výsledky z přípravných utkání jsou pro nás povzbuzením,“ řekl hlučínský kouč Marcel Melecký. Hlučín nejdříve remizoval s ligovou Opavou 1:1 a následně vyhrál v Bílovci 4:3.

Během tohoto týdne by měli do Hlučína dorazit dva zahraniční hráči, řeší se také příchod někdejšího záložníka Opavy a Liberce, v současné době opory divizního Rýmařova Daniela Dydowicze. Na zkoušku by pak mohl dorazit kmenový hráč Lanžhotu, ukrajinský kanonýr Pavel Dovhanyuk, který si na podzim připsal ve čtrnácti zápasech patnáct gólů.