HLUČÍN - Na hřišti favorizovaného Hradce Králové se hlučínští fotbalisté neprezentovali špatným výkonem. Hlavně pak ve druhé půli byli blízko vyrovnání, na body ale nedosáhli.

Petr Samec byl se svým výběrem v neděli na hřišti Hradce Králové blízko bodového zisku. Nakonec ale Hlučínští nedokázali na gól Vodehnala odpovědět. | Foto: DENÍK/Vladimír Žurek

Trenér Samec byl nucen udělat změny v sestavě. Stokláska nepustil do hry karetní trest a Koubek chyběl kvůli zranění. V základu se tak překvapivě objevil i Petr Vaculík, který se vrátil z testů, jež absolvoval v Řecku. Samotný začátek Slezanům příliš nevyšel a již v 7. minutě inkasovali z kopaček Vodehnala. „Soupeř nás prvním gólem zaskočil. Po celý první poločas jsme pak nehráli dobře. Kazili jsme spoustu přihrávek a měli špatný pohyb,“ hodnotil první půli trenér Petr Samec.

Přesto mohli jeho svěřenci v závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky srovnat. Ve vyložené šanci se ocitl Vaculík. „Takové příležitosti musíme proměňovat,“ zlobil se Samec. Ve druhém poločase šla hra Hlučína nahoru. „Hradec má silnou záložní řadu, proto jsme chtěli zahustit střed pole. Jenomže v prvním poločase hráči tento taktický záměr neplnili,“ poznamenal hlučínský kouč a pokračoval: „Druhá půle byla z našeho pohledu výrazně lepší, vytvořili jsme si i převahu a k vyrovnání nám chyběl opravdu jen krůček,“ posteskl si trenér hostujícího mužstva.

Nakonec se jeho týmu srovnat skóre nepodařilo. I když Petr Samec ještě za své slavné hráčské éry dres Votroků oblékal, nedělní duel bral jako každý jiný. „Cítil jsem, že můžeme v Hradci uspět. Přece jen domácím vzhledem k jejich ambicím velela povinnost zvítězit. Bohužel se nám to nakonec nepovedlo. Říkám pořád, že je to o prvním gólu, kdybychom ho dali my, zápas by se třeba vyvíjel jinak,“ poznamenal Samec a dodal: „Zatím nás nikdo vyloženě nepřehrál, vždy jsme prohráli jen o gól. V sobotu hrajeme doma a pevně věřím, že budeme úspěšní.