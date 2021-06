„V přípravě máme momentálně pětadvacet hráčů. Zkoušíme i kluky z mladších ročníků jako například Blatného, Blažeje nebo Hranoše,“ řekl šéftrenér SFC Opava a kouč výběru U 19 Roman West. Naposledy Opava hrála v Krnově, s domácím účastníkem krajského přeboru dospělých. Krnovští vyhráli 4:2. O góly týmu z Městských sadů se postarali Chládek s Krömerem. „Protočili jsme dvě jedenáctka. S výkonem první jsem byl spokojený, vyhrála svůj poločas 2:0. Bohužel druhá půle nám nevyšla,“ dodal West.

Hranoš v nominaci

Talentovaný fotbalista Slezského FC Vojtěch Hranoš byl povolán trenérem Karlem Havlíčkem do národního týmu do 16 let pro přípravné dvojutkání se Slovenskem. Mezi náhradníky figuruje i další opavský hráč – Filip Endrych. Reprezentační šestnáctka sehraje první duel se Slovenskem ve středu 9. června od 17.00 hodin v Púchově, odveta je na programu v pátek 11. června od 11.00 hodin v Nivnici.