„Kluci mají individuální tréninkové plány, a to od pondělí do soboty. Tréninky jsou koncipovány pro domácí podmínky,“ přibližuje Michal Hampel.

„Během týdne musí naběhat něco okolo čtyřicet kilometrů, dva až třikrát týdně pak dělají silová cvičení na spodek i vršek,“ pokračuje kondiční v povídání kondiční kouč SFC Opava. Společníka jim dělá aplikace Runstatic. „V tomto týdnu mají naordinované volno, trénovat případně dle vlastního uvážení,“ doplnil Hampel.

Jestliže ještě před koronavirovou epidemii byli někteří hráči na marodce, aktuálně jsou všichni v akci. „Zraněný není nikdo. Máme jen drobné potíže v tom, že někteří nemají možnost běhat po měkkém povrchu, ale v tom až tak velký problém nevidím,“ přiznává opavský kondičák.

Jeho svěřenci k přípravě přistupují zodpovědně. „S nikým není problém. Komunikujeme spolu, problémy, které se vyskytnou, dokážeme vyřešit. Týkají se hlavně zmiňovaného běhání po tvrdých površích. Řešíme s kluky i sílu zátěže, aby nedošlo ke zranění,“ prozradil ještě Michal Hampel,

Na otázku, kdy budou hráči schopni naskočit do zápasu, po návratu ke klasickému trénování, odpověděl: „Za mě je to tři až čtyři týdny. Trénují individuálně, bez balonu. Pokud by se návrat uspěchal, hrozí větší pravděpodobnost zranění.“