„Snažil jsem se týmu, co nejvíce pomoci a povedlo se. Musím ale říci, že rozhodl týmový výkon. Ten byl základem,“ podotkl Petr Štencel, jinak kmenový brankář Kobeřic. S tím, že půjde na rozhodující penaltu, počítal. „Chtěl jsem jít,“ pousmál se fotbalista, který v mládežnických kategoriích chytal za Slezský FC Opava.

Drama v Bolaticích! Penaltovou loterii si podmanil brankář vítězů z Opall–Agri

Celek OPALL – AGRI s.r.o. jel do Bolatic se skromnými cíli. „Upřímně, když jsme do Bolatic jeli, doufali jsme v jednu výhru,“ prozradil. Celkově si turnaj pochvaloval. „Za mě fajná akce. V Bolaticích se sešly firmy, jejichž kluci se i znají. Určitě to bylo povedené odpoledne,“ podotkl Petr Štencel.

Jeho tým nyní šestého června čeká semifinálový turnaj v Poličce. „Do Poličky se těšíme. Doufám, že dostaneme v práci volno,“ pousmál se gólman vítězného družstva. Na otázku, zda proběhnou před Poličkou společné tréninky, odpověděl: „Netrénovali jsme ani před Bolaticemi, nebudeme ani nyní.“