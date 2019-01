Opava /ROZHOVOR/ – Skromný kluk z Kylešovic, tak by se dala klidně charakterizovat současná opora české fotbalové reprezentace Zdeněk Pospěch. Dvaatřicetiletý krajní obránce se postupnými krůčky propracoval až do slavné Ligy mistrů.

Zdeněk Pospěch | Foto: DENÍK / František Géla

Odchovanec opavského fotbalu poznal, jak chutná získat mistrovský titul v Baníku, na Spartě i v Kodani. Dá se tedy klidně považovat za sběratele trofejí. Sláva mu rozhodně do hlavy nestoupla. „Já budu pořád stejný,“ říká klidným hlasem.

Na to, že je z Kylešovic, rozhodně nezapomíná. Fotbalem bavil diváky i jeho otec Jiří, kdysi opora opavského Ostroje. Zdeněk ho ale už dávno předčil. Během vánočních svátků se vrátil do rodného Slezska. Byl velkou ozdobou jak halového Friendly Cupu, tak i Vánočního zápasu současných a bývalých hráčů Slezského FC.

Zdeňku, dá se říci, že prožíváte nejvydařenější období své kariéry?

(pousměje se) Těžko říci, zda vrchol, ale je to jedna z mých nejúspěšnějších sezon vůbec. S tím bych určitě souhlasil.

Petr Čech prohlásil, že v anketě Zlatý míč by rád viděl vaše jméno pod sebou na druhém místě…

Zaregistroval jsem to. Člověka to potěší, když to řekne takový hráč. Já na ankety ale moc nejsem, každopádně příjemný pocit to je.

Dá se říci, že zrajete jako víno. Čím starší, tím lepší. Úspěchy sbíráte také postupně. Prošel jste Opavou, Baníkem, Spartou, nyní záříte v Kodani…

Nikdy jsem nezačínal zprudka. Taky v Opavě jsem zprvu objížděl hostovačky v Hranicích, v Nové huti Ostrava nebo Třinci. Až pak jsem dostal větší šanci v prvním týmu. Všechno šlo u mě postupně, dá se tedy říci, že vrchol kariéry přišel nyní.

Stále působíte skromně. Prošel jste Opavou, Baníkem, Spartou, tedy kluby, jejichž fanoušci se bytostně nenávidí. Přesto kam přijedete, tam vám tleskají. Žádná zášť, nenávist…

Já bych to tak nebral, je normální, že hráči kluby mění. K fotbalu to patří. Všude jsem hrával pravidelně a problémy s fanoušky neměl. I když v Ostravě se našli i takoví, co mi nadávali a přestup do Sparty neodpustili.

Dobře, ale nebyl jste z těch, kteří převlékli dres a hrdě vydávali prohlášení o novém působišti, jako třeba váš někdejší spoluhráč Miroslav Matušovič. Ten se i po letech v Ostravě vlastně ani nemůže ukázat.

Já takové nesmysly nikdy nevykládal ani vykládat nebudu. Co vím jasně – a k tomu se budu vždy hlásit – že jsem Opavák. Tady jsem s fotbalem začínal.

Jedním z velkých milníků vaší kariéry byla mistrovská sezona v Baníku Ostrava. Ta byla pro vás dalším odrazovým můstkem. Souhlasíte?

Byla fantastická, na tohle období vzpomínám strašně rád. Navíc jsem si výborně rozuměl s Latošem (pozn. Radek Látal). Na hřišti jsme si dokázali vyhovět, měnili si posty, byla to fantazie. A je pravda, že po sezoně jsem cítil o svou osobu větší zájem.

Vzpomenul jste Radka Látala. Od té doby, co jste v Baníku spolu hráli, snad nebyla v naší lize lepší dvojice krajních hráčů…

K tomu se mi těžko něco říká, to musí spíše posoudit jiní. Mě tato sezona hodně obohatila, dodnes na ni rád vzpomínám. Bazaly byly pořád vyprodány, mám na to krásné vzpomínky.

Následoval přestup do Sparty a experiment trenéra Stanislava Grigy, který z vás chtěl udělat útočníka. Nemyslíte si, že vás tento pokus připravil o půlrok kariéry?

Ne (důrazně)! Zkusili jsme to v přípravě a v ní nám to vycházelo. Ani v mistrovských utkáních to špatné nebylo. Dostával jsem se do šancí, bohužel je neproměňoval. Holt nejsem gólový typ fotbalisty. Nevidím v tom nic zlého, šlo je o půlrok a pro mě to byla další cenná zkušenost.

Pojďme nyní k vašemu současnému klubu. Čím to je, že se Kodaň dokázala probojovat v Lize mistrů až do jarních bojů?

Je to tím, jak je klub budován, jak se vybírají hráči. Trenér sází na správné typy fotbalistů, aby mu do mužstva zapadli. Působí tam už delší dobu, zná prostředí. Když jsem přišel do Kodaně já, první půlrok se nám moc nedařilo. Fanoušci byli naštvaní, nikdo ale nevyhazoval trenéra. Věřili mu, že to zlomí, a on dokázal, že je úspěšným a kvalitním koučem.

Je to asi hodně o důvěře majitele klubu. Ta v Česku chybí, stačí pět nepovedených zápasů a trenér si balí kufry…

Přesně tak. Je to o práci celého klubu, všech, kdo tam pracují. Začíná to u trenéra, ale je to také o důvěře vedení ve schopnosti hráčů. Z toho v Kodani pramení současný úspěch. V některých okamžicích jsme měli i štěstí, ale to ke sportu patří. Přikloní se k vám, když dobře a tvrdě pracujete. Všichni si současný stav užíváme. Za tři roky, co jsem v Kodani, jsme dvakrát hráli Evropskou ligu. Pokaždé postoupili ze skupiny, nyní se nám daří v Lize mistrů. Získal jsem dva tituly, ke třetímu máme našlápnuto. Co víc si mohu přát?

Působil jste ve Spartě. Dá se třeba Kodaň rozpočtově srovnávat s klubem z Letné? Těžko říci.

Kodaň vlastní velká společnost, která nemá pod svými křídly jen fotbal. Jedná se o stavební firmu, jež provozuje také aquaparky a vlastní házenkářský klub. Takže těžko to mohu porovnávat, nedovolím si to ani odhadnout.

Sparta narazila loni na Kodaň v Evropské lize, jasně jste ji ale nepřehrávali.

Sparta je nejlepší klub v Česku, má nejlepší hráče, není jednoduché ji porazit pro nás ani pro ostatní mužstva.

Dobře, ale větší díru do světa už dlouho neudělala, tedy pomineme-li letošní tažení v Evropské lize. Hraje v tom roli i častý brzký výprodej klíčových hráčů. I nyní se zase hodně mluví o odchodu Wilfrieda či Kucky…

Sparta musí prodávat hráče, aby měla finance na chod klubu. To ale není problémem jen Sparty. Je těžké v této době finance shánět, proto se hráči prodávají, tím pádem kvalita upadá. Nechci ale říci, že dánská liga je kvalitnější než česká. Mám v Kodani naši televizi a několik zápasů první ligy jsem viděl, a musím říci, že nebyly rozhodně špatné.

Když jsem si poté o nich přečetl v novinách, nestačil jsem se divit. Novináři z toho udělali hrůzostrašnou podívanou. Třeba v Anglii jsou také špatné zápasy, ale nikdo z nich tragédii nedělá. V Česku je celkově špatný pohled na fotbal, a to jak od fanoušků, tak i novinářů. Lidé by měli více věřit a na zápasy chodit, atmosféra na stadionech dělá fotbal, a ta v Česku chybí.

V Dánsku je to v tomto směru lepší?

Neříkám, že všude jsou plné stadiony, ale je lepší, podstatně.

A co třeba derby mezi Brondby a FC, dá se to přirovnat k utkání Sparta versus Slavia?

Určitě, je to velké derby, stadion je vždy vyprodaný. Nastoupí proti sobě dva slavné kluby, k tomu ještě městští rivalové.

Pojďme ještě krátce k Lize mistrů. Narazili jste na Barcelonu, jaký dojem na vás udělal Nou Camp?

Zápasy s FC Barcelona byly pro mě velkým zážitkem. Z každého místa stadionu na vás dýchá atmosféra. Na nás přišlo 75 tisíc diváků, je to něco úžasného. Člověk ze začátku jen stojí a dívá se kolem sebe. Je to něco nádherného.

Asi vás před léty nenapadalo ani v tom nejsladším snu, že kluk z Kylešovic si zahraje proti slavné Barceloně…

Samozřejmě, že ne. Vždycky jsem si dával postupné cíle. Já byl vděčný, že si mohu zahrát druhou ligu za Opavu. Poté jsem měl radost, že kopu ligu za Baník. Se Spartou jsem si nakonec zahrál i Ligu mistrů a otevřely se mi dveře do reprezentace.

Určitě patříte k hráčům, kteří si po zápasech mění dresy…

Mám jich už dost. Beru to jako krásnou vzpomínku na zápasy, které jsem hrál.

A od koho máte z Barcelony?

Vyměnili jsme si s Danim Alvesem.

To bude u Pospěchů jednou velká sbírka?

Bude. Chci si na ně vyčlenit speciální místnost, kde si je všechny pověsím. Dá se říci, že jsem sběratel.

A největší trofej?

Ten z Barcelony, šlo o nejslavnější klub, proti kterému jsem hrál.

Poslední otázka. V létě vám končí v Kodani smlouva, uvažujete o změně?

Nechávám tomu volný průběh, ve dvaatřiceti už nemůžete očekávat žádné velké zázraky. Kdyby se ale něco naskytlo a bylo by to přijatelné pro celou moji rodinu, tak se nebudu bránit. Ale v Kodani jsem našel super zázemí, super partu. Znáte mě, nebudu nic lámat přes koleno. To není můj styl.

Kodaň zájem určitě má…

To ano. Uvidíme, jak se domluvíme, ještě je na to čas.

Zdeněk Pospěch

Fotbalový obránce

Narozen: 14. prosince 1978 v Opavě

Hráčská kariéra

1985 – 1991: Kylešovice

1991 – 2001: Opava

1997 – 1998: (hostování z Opavy) Dukla Hranice

1998 – 1999: (hostování z Opavy) Třinec

1999: (hostování z Opavy) NH Ostrava

2001 – 2005: Baník Ostrava 114/20

2005 – 2007: Sparta Praha 75/10

2007 – ?: FC Kodaň 91/13

Letošní zápasy v LM: 6 utkání 540 minut

Reprezentace: 16 utkání /1191 minut / 2 góly