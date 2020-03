Hošek, s devadesátkou na drese, záskok zvládl skvěle. Slezané porazili olomouckou Sigmu 2:1.

Nakonec jste se premiéry v základní sestavě dočkal už ve třetím kole jara…

Jsem rád, že jsem mohl hrát, ale důležité pro mě je, že jsme vyhráli. Přesně tak se o záchranu musí bojovat.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

Pepa Hnaníček dostal angínu, byl jsem připravený pořád. Nervózní jsem rozhodně nebyl.

Předvedeným výkonem jste až tak neoslnili…

Sigma přehraje i lepší soupeře, než jsme my. Ukázali jsme ale srdce, a to také rozhodlo. Jinak ani o záchranu hrát nemůžete.

Olomouc si ve druhém poločase vytvořila velký tlak, hlavně v posledních patnácti minutách vás pořádně mačkala…

Bylo to hlavně o hlavě. Když si každý poctivě plní své povinnosti, musíte to uhrát. Občas nám tam balon propadl, ale podařilo se nám to ubojovat. Bylo to hodně o soubojích, soustředili jsme se na každý centr a byli jsme za to odměněni.

Nebyli jste ve druhém poločase až moc zatažení?

Snad sedmdesát minut jsme běhali bez balonu, tak to muselo být někde znát. Navíc Sigma na tom byla dobře kombinačně.

Nastoupil jste po boku mladého Adama Rychlého, jak vám to vyhovovalo?

Úplně v pohodě. Je to šikovný fotbalista, sedli jsme si rychle.

Vítězství musí být pro vás velkým povzbuzením do dalších bojů…

Samozřejmě, ale dneškem nic nekončí. Máme před sebou další zápasy, nesmíme polevit.