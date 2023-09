/FOTOGALERIE/ Zajímavý životní příběh žije ostravský rodák Jan Němec. Fotbal kopal za Porubu, Hlučín, Vítkovice, Polanku. Nakonec ale zakotvil v Ludgeřovicích. Na gymnáziu odsunul milovaný sport na vedlejší kolej. Vystudoval medicínu a momentálně pracuje ve Fakultní nemocnici v Ostravě na Klinice Traumatologie a Ortopedie. Fotbalově to dotáhl až do reprezentace. Za tu lékařskou si zahrál v létě na mistrovství světa. Ve Vídni Češi vybojovali páté místo.

Jan Němec (uprostřed) to dotáhl až do lékařské fotbalové reprezentace | Foto: Deník/VLP Externista

Dnes devětadvacetiletý lékař začal s fotbalem devíti letech, a to ve VOKD Poruba, klub byl tehdy součástí ostravského Baníku. „V žákovském věku jsem přešel do Hlučína, kde jsem strávil celé fotbalové dětství, vlastně až po dorost. Následovala angažmá v Baníku a Vítkovicích. Nakonec jsem v dorosteneckém věku přešel do Polanky, kde jsem v krajském přeboru nastupoval za muže. To už jsem byl ale na Univerzitě v Praze a má fotbalová kariéra začala skomírat,“ přiblížil Jan Němec. „Na prvním místě byla medicína,“ doplnil.

Jeho další kroky vedly do Ludgeřovic. V klubu nedaleko od Hlučína byl důrazný stoper velkou oporou, dokonce nosil kapitánskou pásku. „V Ludgeřovicích jsem strávil šest let. Na konci loňské sezony jsem se rozhodl aktivní kariéru přerušit. Momentálně nikde nehraji, hlavně z časových důvodů. Řekl jsem si, že do zimy si dám pauzu a pak se uvidí. Je ale pravdou, že nožky mě už občas svrbí,“ pousmál se Jan Němec.

Lékařské mistrovství světa. Výzvou je turnaj v Austrálii

Během své mládežnické kariéry se potkal v jedné kabině s reprezentačním brankářem a oporou Wederu Brémy Jiřím Pavlenkou. Nakonec dres národního týmu oblékl také. Patří totiž k oporám České fotbalové reprezentace lékařů. Na posledním šampionátu, který se odehrál ve Vídni, obsadili svěřenci trenéra Lukáše Trejtnara páté místo. Základní skupinu dokonce Češi vyhráli, když dokázali porazit například Německo, Ukrajinu a remizovali s Kolumbií.

Pro Jana Němce šlo o hektický šampionát. Poslední zápas turnaje totiž nestihl odehrát, musel rychle domů. Jeho manželka totiž na svět přivedla dceru Adélku. „Utkání o páté místo jsem nestihl, jinak to nešlo. Jsem nesmírně rád, že jsem narození malé stihl,“ podotkl pyšný otec.

Pojďme ale zpátky k reprezentaci lékařů. Světové šampionáty se hrají každým rokem. Češi se dokonce podívali i do Argentiny, příští rok je čeká Austrálie. „Máme reprezentační srazy, na které jezdí asi padesát kluků, ze kterých se dělá závěrečná nominace,“ přiblížil Jan Němec, který by se rád do Austrálie podíval. „Makám na sobě i když momentálně nikde nehraji. Všichni kluci, co reprezentují, někde hrávají. Například Marek Fiala hrával za olomouckou Sigmu,“ podotkl Jan Němec.

Šampionát má svá pravidla. V základní jedenáctce musí být na trávníku vždy dva kluci starší pětatřiceti let a dva starší čtyřiceti let. „Střídá se hokejovým způsobem. Je to o taktice, tak aby to věkově vyšlo. Co se týká úrovně, tak bychom se neztratili v I.A třídě,“ poznamenal Jan Němec. A ještě jedná zajímavost, hráči si část nákladů platí sami.

Lékařská práce ho naplňuje. Opavu vyměnil za FNO

Jan Němec pracoval v opavské Slezské nemocnici. Řečeno sportovní terminologií, v nedávné době udělal přestup. Stal se posilou Fakultní nemocnice Ostrava, kde pracuje na ortopedickém oddělení, kde se léčí celý pohybový aparát, samozřejmostí je také práce na operačním sále. „Chtěl jsem se posunout do většího prostředí. Navíc jsme se s rodinou přestěhovali do Ostravy,“ okomentoval lékařskou změnu dresu.

Nabízí se otázka, zda mladý lékař neuvažuje o vlastní soukromé praxi. „Již pracuji v ortopedické ambulanci v Hlučíně, a to každé úterý odpoledne. Práce ve špitále je ale mnohem širší, zejména týkající se operací. Takže ambulantní sféra je součást, ale zatím to je pár odpoledních hodin týdně,“ prozradil Jan Němec.

Stará se o sportovce. S Opavou zažil ligu

Jako fotbalista má Jan Němec ke sportu blízko a aby toho nebylo málo, jeho tchánem je Martin Havlík, lékař fotbalistů ostravského Baníku. V jednu chvíli byla v rodině rivalita. Jan Němec působil totiž ve Slezském FC Opava. „Když ještě byla v Opavě liga, spolupracoval jsem s jejich prvním týmem. Dokonce jsem se dostal i na lavičku. Bylo to kouzelné, zažít atmosféru v lize. Akorát to stojí strašně moc času,“ přiznal. Ze slavných hráčů k němu chodíval často Pavel Zavadil. „Poté, co se změnilo v Opavě vedení, tak spolupráce u prvního týmu skončila. Starám se dále o mládež Opavy,“ zvedl prst. Na otázku, zda by chtěl být u ligového týmu, stejně jako jeho tchán, odpověděl: „V budoucnu bych čas na hřišti trávil rád. V podstatě péče o sportovce je moje náplň práce. Otázkou je časové vytížení. Práce v nemocnici je aktuálně na prvním místě. Když to shrnu, chci se pohybovat v kolektivním sportovním prostředí, a to nejen fotbalovém.“

Pozor na přetížení v dětském věku, sám ví, o čem mluví

Jana Němce naplňuje práce s mladými sportovci. „Zabývám se sportovní traumatologií končetin. Zejména diagnostikou a operačním řešením v oblasti kolene a ramene, ale řešíme poranění celého pohybového aparátu. Častým bolístkem mladých fotbalistů jsou obtíže v oblasti kolene, které jsou růstového charakteru pro výraznou zátěž už v žákovském věku. Kluci trénují 4-5x týdně a v období růstu nestíhá dětský organismus růst. Naštěstí se s trenéry i rodiči vždy na postupu domluvíme,“ zakončil povídání Jan Němec.