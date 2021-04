/FOTOGALERIE/ Expert Deníku, člen Ligových kanonýrů a bývalý sportovní ředitel pražské Slavie Jan Nezmar okomentoval uplynulý víkend ve FORTUNA LIZE v podání Baníku, Opavy a Karviné. Naznačil taky možné šance Slavie v Evropské lize.

Expert Deníku Jan Nezmar | Foto: VLM

Baník doplatil na neproměněné šance

Liberec - Baník Ostrava 0:0

„Baník odehrál v Liberci velmi slušný první poločas. Přišlo mi, že byl v zápase jediný, kdo chtěl hrát fotbal. Ke své smůle ale neproměnil dobré šance, včetně penalty. O vstřelenou branku ho pak připravil rozhodčí, který se upískl. Do druhého poločasu nasadil Liberec do hry Sadílka, který operoval na velkém prostoru. Vyplnil tak díry, díky kterým se Baník dostával v prvním poločase do hry. Druhý poločas byl proto vyrovnanější. Tím taky opadla kvalita zápasu. Souvislých akcí už k vidění příliš nebylo, šlo spíše o boj a nakopávané balony.“