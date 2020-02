Slezané byli v prvním poločase nebezpeční, velkou šanci měl i Josef Hnaníček, bohužel gól nedal.

Plzeň začala roli favorita plnit po přestávce a nakonec si ve 21. kole ligy odvezla ze Slezska vítězství 3:0.

V prvním poločase to s Opavou nevypadalo vůbec špatně. Dá se říci, že jste byli i nebezpečnějším týmem…

Je to tak. Zlomil nás gól ze začátku druhého poločasu. Měli jsme hru postavenou na nule vzadu. Do inkriminovaného okamžiku nám to fungovalo dobře. Přišel druhý gól a pak už to nešlo.

Beauguel ukázal svou výjimečnost, dal se vůbec bránit? Nebo svou roli mohla sehrát i nezkušenost Adama Rychlého?

Na Adama bych to neházel. Byli jsme postavení tak, jak měli. Kalvach prostě dobře trefil jeho hlavu.

Vy jste se prezentoval dobrou střelou v 1. minutě, bylo to tak záměrně provedeno?

Chtěl jsem tak vystřelit a sedlo mi to, škoda jen toho kousku vedle.

Plzeň toho v prvním poločase moc neměla, vypadalo to, že bude hratelná…

V prvním poločase jsme byli více nebezpečnější než Plzeň. Závarů jsme měli také více a kopali jsme i docela dost standardek. Oni snad měli jen jeden roh. Dá se říci, že výsledek je krutý. Plzeň byla více na míči, ale my jsme to tak chtěli hrát. Do zakončení jsme ji v prvním poločase moc nepouštěli. Zabránili tomu, čemu chtěli. Musíme si z toho vzít to pozitivní a nemít hlavy dole.

Vaše sestava prošla oproti podzimu změnami. Je to znát na souhře?

Na to bych se nevymlouval. Hráli jsme spolu přípravné zápasy, ale věřím, že souhra se bude zlepšovat.

Karviná, váš přímý konkurent v boji o záchranu, porazila Zlín…

Musíme se soustředit sami na sebe, sbírat body a pak až koukat kolem sebe.