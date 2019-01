Opava – Opavští fotbalisté vezou z Ústí nad Labem bod. Remízu urvali dvěma góly v nastavení. Pouze přes okno ze šatny sledoval dramatickou koncovku hostující záložník Jan Schaffartzik. Důvod? Zápas totiž pro sedmadvacetiletého záložníka předčasně skončil. Sudí Jílek mu v 59. minutě dal přísnou červenou kartu.

Jan Schaffartzik na snímku vpravo. | Foto: Deník/Karel Pech

Z Ústí vezete zlatý bod. Dát dva góly v nastavení, to se hned tak nevidí… Sám jsem takový zápas v kariéře ještě nezažil. Ale máme bod. Ukázalo se, že se vyplatí bojovat až do konce. Myslím si, že jsme celkově neodehráli špatné utkání. Do vyloučení jsme byli i lepším týmem.

Pro vás zápas předčasně skončil už v 59. minutě, viděl jste vůbec, co se děje na hřišti?

Utkání jsem sledoval z šatny, nejdříve přes internet, pak i přes okno. Málem jsem vyskočil z kůže.

Když Martykán proměnil v devadesáté minutě penaltu, asi jste nevěřil, že byste mohli bodovat?

Tak to nevěřil nikdo, ani já, ani diváci, ani domácí hráči. Čekalo se na písknutí rozhodčího. Vidíte, nakonec všechno bylo jinak.

Pojďme k vašemu vyloučení. Bylo hodně přísné…

Vyloučení bylo strašné přísné. Neudělal jsem nic, abych dostal červenou kartu. Očividně chtěl pan rozhodčí situaci kompenzovat, domácí by tak hráli o deseti.

Co se přesně stalo?

Po mém zákroku na Hyčku už pan rozhodčí držel v ruce žlutou, jenže soupeřův hráč do mě strčil, já jsem upadl. Červenou dal Hyčkovi, a když ji měl vytaženou, dostal jsme ji i já.

Takhle vybojovaná remíza je určitě velkou vzpruhou…

Každý bod z venku se počítá, navíc jsme hráli u lídra. Máme za sebou těžké zápasy, s celou špičkou. Tahle remíza nás ještě více semkne.

Opět se ukázalo, jak velkou posilou je Zbyněk Pospěch…

Je to určitě velká posila, moc toho nenaběhá, ale je velmi platný. Dává důležité góly, má dobrý výběr místa. Ať klidně neběhá, ale dává pořád góly.

Už sedm zápasů čekáte na výhru…

Máme to v hlavách, už si konečně chceme v kabině zařvat vítěznou hymnu. Musíme porazit Varnsdorf, ať nezapomeneme její slova.