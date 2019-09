Je derby pro rozhodčí prestižní záležitostí?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Je to taková pocta rozhodčímu. Asi každý sudí sní, že si ho zapíská.

Není s ním ale spojený výrazně větší tlak?

Je to zvláštní, specifické utkání, které z vás udělá super rozhodčího, nebo naopak amatéra, který vypadá, že do té soutěže ani nepatří. Když si ale začne někdo připouštět tlak, akorát brzy skončí. Stejně jako hráči si i každý sudí dovolí, co mu někdo toleruje.

Žádná speciální příprava tedy před derby neprobíhá?

Je to třešnička na dortu, ale přístup musí být stejný jako vždy. Nebyl mezi námi nikdo, a myslím, že ani teď není, kdo by se nějak speciálně připravoval. Je to zápas, o kterém se víc píše, hodnotí se v médiích. Když vám nevyjde, tak je zle, ale příprava nemůže být jiná než obvykle.

Utkvělo vám něco z derby v paměti?

Za nás bylo derby víc o rozhodčích na hřišti, dnes je to víc o videu. Už ani nepoznáte, kdo je a není rozhodčí. My přijížděli na hřiště ve třech, nyní jich je tolik, že je to zralé na autobus. Když jsem šel pískat první derby, tak mě tam hodili a řekli: „Teď se předveď a buď to zvládneš, nebo ne.“ Dnes když někdo udělá chybu, tak by ji měl VAR napravit, aby všichni odcházeli s dobrým pocitem, jenže to tak pak stejně není.

Video se vám tedy nezamlouvá?

To právě ne. Chci, aby bylo video, ale u nás je to bohužel polovičaté. Mrzí mě, že není všude. Rozjel se takový projekt, ale spekuluje se, proč ho někteří mají více a tamti zase ne. To je podle mě největší problém.

Uvítal byste systém VAR v době, kdy jste pískal?

Doba se posunula. I teď se ale museli přesvědčit, že to funguje. Až když se zavedlo v Německu nebo Španělsku , tak jsme to teprve vzali. V naší době by neuspělo. A nejde o to, jestli jsme byli slabší nebo naopak lepší. My jako národ ničemu nevěříme, muselo to přijít postupně.

Zdá se, že nyní to mají sudí jednodušší a s videem se rozhodují až alibisticky.

Je pravda, že se mi nelíbí, jak často VAR vstupuje do utkání. Tempo by měl stále dávat hlavní sudí , jenže video ho posouvá na vedlejší kolej. Ani pak nepoznáte, kdo je dobrý. Někteří nejsou natolik kvalitní, aby pískali první ligu. Video jim vstoupí do nějakého rozhodnutí a oni se tam pak motají jak Maďar v kukuřici. Kvalitního rozhodčího byste v dnešní době poznali, kdyby zvládl derby bez VARu.