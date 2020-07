Jak si užíváte zaslouženého důchodu?

Relaxuji na zahradě, jezdím na kole, plavu a často chodím do sauny. Rád se věnuji svým čtyřem vnoučatům. Prostě důchodce jak se patří. Sleduji fotbalové televizní přenosy, stává se ze mě expert bez elektronické tužky…

Pravidelně jste vídán na zápasech starých gard…

Ano, velmi rád navštěvuji všechny jejich zápasy. Vždy rádi zavzpomínáme a pořádně se nasměje nad historkami z dob minulých. Třešničkou na dortu je již tradiční zabíjačka na konci podzimu, kde se nás setká opravdu hodně a má to parádní atmosféru s koncem až někdy v pozdních večerních hodinách.

Co říkáte na současné výsledky Slezského FC Opava v první lize?

Není to nejlepší, ale věřím, že se Opava zachrání. Na domácí zápasy chodím s bývalými spoluhráči a někdy to jsou pořádné nervy. Pro mě daleko větší, než když jsem hrával na hřišti. Kluci se musí dostat do baráže a v ní věřím, že ligu uhájíme. Opava je fotbalové město se super fanoušky a atmosférou, liga do ní patří.

Jak vnímáte to, že Opava vyměnila již několik trenérů?

Dobré to není, vždy to bývá především impulsem pro hráče samotné, ale pevně doufám, že poslední změna bude na dlouhý čas ta správná a prospěšná.

Máte nějakou radu jak zvýšit současný střelecký účet opavských fotbalistů?

Jedinou cestou je poctivý trénink, tvrdě pracovat a v utkáních být v nebezpečných prostorech, ze kterých branky padají. Samotná střelba z větší vzdálenosti by tomu rovněž zajisté pomohla. Standardní situace mají kluci zvládnuté precizně. Držím pěsti, ať příští rok můžeme opět chodit na Spartu a Slavii.