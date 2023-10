Významného životního jubilea, a to šedesáti let se dnes dožívá Jiří Bartl. Bývalý ligový fotbalista získal s Vítkovicemi mistrovský titul, hrál za ostravský Baník, Duklu, Třinec a výraznou stopu zanechal taky v Opavě. Zahraniční angažmá si vyzkoušel ve Francii. Prosadil se i jako trenér. Vedl Opavu, Zlín, Teplice a Hlučín.

Jiří Bartl | Video: DENÍK / Roman Brhel, Petr Dušek

Jiří Bartl je bezesporu nezapomenutelnou součástí opavské fotbalové historie. Vytáhlý záložník patřil k velkým oporám týmu, který vybojoval postup do první ligy. Dával důležité góly, svou vytáhlou postavou platil na soupeře hlavně ve vzdušných soubojích. Opavu úspěšně poté vedl i jako trenér a nebýt tehdy unáhleného kroku vedení, možná by Opavští z ligy nespadli. Byť se nejedná o opavského odchovance, klub z Městských sadů mu přirostl k srdci. „Až s odstupem času si člověk uvědomí, co prožil. Opavské angažmá pro mě znamenalo hodně. Získal jsem titul s Vítkovicemi, ale to, co jsem prožil v Opavě, pro mě znamená více,“ vyznal se před lety Jiří Bartl.