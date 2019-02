Frýdek-Místek /AKTUALIZOVÁNO/ – Trenér třineckých fotbalistů Jiří Neček jel sledovat páteční duel Vysočina Jihlava - Ústí nad labem. Do dějiště utkání ale nedojel.

Jiří Neček | Foto: DENÍK / František Géla

Ve Frýdku-Místku zezadu do jeho stojícího vozu narazil jiný automobil. "Když jsem jel do Jihlavy, narazilo do mě zezadu auto. Jeho šofér zřejmě usnul," napsal Deníku z nemocničního lůžka Jiří Neček.

"Jirka utrpěl otřes mozku a zatím zůstává v nemocnici. Jeho stav by ale neměl být až tak vážný, i když nehoda podle svědků vypadala docela strašně. Záchranáři ho museli z auta vyprošťovat," uvedl Nečkův asistent Karel Kula.

Jeho i hráče nehoda oblíbeného kouče zaskočila. "Já osobně jsem se to dozvěděl až hodinu před utkáním. Dnes jsme hráli i za něj. On sám se na utkání moc těšil, protože jsme přece jen hráli proti 'jeho' Opavě," poznamenal autor třineckého gólu Pavel Malíř a dodal: "Trenérovi přejeme brzké uzdravení."

Na derby v Třinci se připravovali i opavští fanoušci. Parta okolo Džekyho dokonce měla po utkání domluveno s trenérem krátké setkání. "Vím to od pěti od rána, co se Jirkovi stalo. Je to smutné, ale za celý kotel můžu říci, že držíme Jirkovi palce, ať se brzo uzdraví," vzkázal Nečkovi do frýdecko-místecké nemocnice Džeky.

Opavský kotel také před zápasem několikrát vyvolal Nečkovo jméno.