Opava /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Jiří Neček znovu trénuje v Opavě! Bývalý stratég se ve čtvrtek vrátil zpět. Své třinecké ovečky vytáhl do opavského Perfect klubu, pro fotbalisty na populární BOSU.

Stejně jako Opaváky si vzala i fotbalisty Třince do parádky lektorka Gabka Režnarová. „Jirkovi bylo po Opavě smutno, proto jsme tady. Cvičení bylo pouhou záminkou,“ šprýmoval Nečkův asistent Karel Kula.

„Ale vážně, u nás v Třinci takové balanční cvičení nemáme. Sice jsme mohli vyrazit do Ostravy, ale já mám s Opavou ty nejlepší zkušenosti,“ zdůraznil Neček a pokračoval: „Gabka Režnarová má navíc s fotbalisty zkušenosti, což také rozhodovalo.“

Před úvodní rozcvičkou se kouč nesměle zeptal: „Tak chlapáci, kdo s vás ještě bosu nedělal?“ Při pohledu do sálu bylo zřejmé, že většina chlapců je na tomto cvičení poprvé a bylo to znát. Rytmus dělal očividně třineckým borcům problémy, stačilo třeba sledovat brankáře Martina Lipčáka, ale takový nigerijský sniper Ebus dokonce stíhal při cvičení sledovat sportester.

„Ne všem to jde, ale když chodíte do tanečních, také na první hodině neumíte valčík,“ zastával se svých oveček Jiří Neček.

Ve výpravě chyběl Martin Doležal. „Má dnes maturitní zkoušku z technologie,“ odůvodnil absenci exolomouckého hráče trenér. Jak později vyšlo najevo, třinecký fotbalista zkoušku úspěšně udělal.

Čtvrteční návštěvu Opavy si Třinečtí ještě zopakují. „Určitě ještě dorazíme. Uvidíme, co kluci na to budou říkat, ale já si myslím, že to dnes splnilo svůj účel,“ mnul si trenér ruce. Ono s celou zimní přípravou zatím panuje v Třinci spokojenost. „Kluci jedou na doraz, na trénincích jezdí po zadku. Jenom jsme měli problémy s přípravnými zápasy. Celkem dost nás vyšplouchli Poláci,“ postěžoval si Nečkův parťák Karel Kula.

„Ale Karel zařídil Brno, takže o kvalitního soupeře nepřijdeme,“ chválil svého kolegu Neček. Co se týče hráčských změn, tak těch letos v Třinci příliš nebude. „Zkoušíme Petra Kobylíka z Prešova a v nejbližších dnech se ještě k týmu připojí jeden fotbalista z Pobřeží Slonoviny, který ale poslední tři roky strávil v Belgii,“ prozradil novinky z třinecké kabiny Neček.

Karel Kula spolupracuje s bývalým opavským trenérem půl roku. „Jsem naprosto spokojený. V řadě věcí se shodneme, a to je jenom dobře,“ libuje si bývalý fotbalový reprezentant a opora ostravského Baníku.