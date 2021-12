Navíc přípravu hřišť na oba tyto zápasy velmi komplikovalo počasí. „Obě utkání, v Ostravě i Opavě, provázela řada událostí, které si vyžádaly mimořádné pracovní nasazení a maximální úsilí, abychom se s nastalými událostmi vypořádali,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro Deník Jiří Novák, ředitel oddělení logistiky a služeb FAČR. Vyzdvihl práci Jaroslava Rovňana a Martina Alberta, kteří se svými týmy hrací plochy a vše okolo připravili. Další velká akce je na programu v červnu, kdy se uskuteční v Moravskoslezském kraji evropský šampionát hráček do devatenácti let. Jedním ze stadionu, na kterém se bude hrát, je i ten opavský. Pracovalo se na tom dva roky, aby se v Opavě hrálo. Mimochodem celý šampionát bude mít pod palcem právě Jiří Novák.

Česká reprezentace žen měla v plánu odehrát dva zápasy kvalifikace o mistrovství světa, a to v Ostravě a Opavě. V Ostravě se odkládalo o den, opavský duel byl přeložen na neurčito. Je to asi velký úkaz, mít takové problémy v jednom kvalifikačním okně?

Právě skončený reprezentační sraz A týmu ženské reprezentace byl v mnoha ohledech výjimečný a velmi náročný pro všechny zainteresované strany. Pro samotné týmy i organizační štáb. Obě utkání, v Ostravě i Opavě, provázela řada událostí, které si vyžádaly mimořádné pracovní nasazení a maximální úsilí, abychom se s nastalými událostmi vypořádali. V mnoha ohledech nám pomohly získané zkušenosti z předchozích akcí, kdy jsme podobné záležitosti – týkající se výkyvů počasí i situace spojené s COVID-19, již řešili. I proto jsme nyní měli dopředu připravené scénáře, jak dále postupovat a vzniklou situaci řešit.

Jak moc bylo náročné a kolik úsilí stálo připravit utkání v Ostravě? Mohlo se stát, že by se zápas neodehrál vůbec?

Při přípravách a organizaci utkání jsme logicky brali ohled na termín utkání, v němž podobná kalamitní situace může nastat. Připomenu například loňský listopad a utkání ženského A týmu v Chomutově, kdy jsme řešili podobný problém před zápasem s Moldavskem, ale nepřízeň počasí a husté sněžení nebyly v takové míře, jako nyní v Ostravě a Opavě. Před utkáním proti Nizozemsku v Ostravě jsme byli se zástupci vítkovického stadionu samozřejmě domluveni na zapnutí vyhřívání trávníku několik dní před utkáním, k čemuž také došlo. To samé platilo i pro duel v Opavě. V případě hustého sněžení v den utkání však ani vyhřívání není zárukou toho, že sníh odtaje a hrací plocha bude připravena pro sehrání zápasu. Pro připomenutí: vyhřívání trávníku slouží primárně k tomu, aby povrch hrací plochy nezmrzl. V Ostravě začalo husté sněžení v ranních hodinách v den samotného utkání, k odklízení sněhu byla použita veškerá dostupná technika. Sníh jsme z hrací plochy odklidili během pátku celkem čtyřikrát. Nicméně nejhustší sněžení přišlo zhruba dvě hodiny před začátkem utkání, na hrací plochu již nebylo možné vyjet s odklízecí technikou a ani nasazení čtyřicet osob pro odklízení sněhu nezabránilo tomu, aby hřiště znovu kompletně pokryla sněhová pokrývka. Pokud jde o úplné odložení utkání s Nizozemskem, učinili jsme ve spolupráci s UEFA, oběma týmy i kolegy z Městského stadionu ve Vítkovicích maximum, aby se se utkání mohlo odehrát následující den v nejlepších možných podmínkách. K tomu také došlo, za což slouží poděkování všem zmíněným stranám a také celému týmu Městského stadionu ve Vítkovicích pod vedením pana Martina Alberta.

Jak dlouho nakonec trvala příprava ostravského trávníku, aby byl regulérní?

Na přípravě hrací plochy se pracovalo nepřetržitě. Trávník vítkovického stadionu je trvale ve vynikajícím stavu, o čemž jsme se přesvědčili již ve středu 24. listopadu, kdy bylo hřiště standardně připraveno pro odehrání utkání a o den později se zde také řádně uskutečnily také oficiální tréninky obou týmů. Od pátečního rána jsme již neustále řešili odklízení sněhu, v sobotních ranních hodinách byla hrací plocha již znovu připravena pro odehrání odloženého utkání a splňovala veškeré požadavky UEFA.

Velké problémy se sněhem byly v Opavě. Sněžilo v pátek, pak v neděli, a to dost. Dokonce se nehrála v Opavě v sobotu ani druhá liga. Byl i duel s Běloruskem v ohrožení?

Situaci jsme samozřejmě podrobně monitorovali. V Opavě bylo ještě více sněhových srážek, neustále jsme byli v kontaktu se zaměstnanci SFC Opava, kteří nás o stavu hrací plochy pravidelně informovali. Od pátku 26. listopadu se pracovalo na nepřetržitém odklízení sněhu a věděli jsme také to, že předpověď na začátek následujícího týdne byla v tomto ohledu příznivější. V pondělí zaměstnanci opavského klubu připravili po velkém úsilí odpovídající hrací plochu pro oficiální tréninky obou týmů a následující utkání. Co se týká klimatických podmínek, také v Opavě jsme udělali maximum pro to, aby se zde utkání s Běloruskem odehrálo. Jak bylo zmíněno, hrací plocha byla pro tréninky i zápas samotný připravena.

Opava sejmula Brno a drží domácí neporazitelnost

Jak hodnotíte spolupráci s Ostravou a Opavou v souvislosti s přípravou trávníků? S kým jste celou situaci řešili?

Spolupráce s oběma subjekty byla na vynikající úrovni, je na místě ocenit nasazení a trpělivost všech zainteresovaných osob na obou stadionech v přípravě obou mezistátních utkání. V Ostravě jsme byli v úzkém kontaktu s Martinem Albertem, v Opavě s Jaroslavem Rovňanem, kteří odvedli se svými týmy obrovské penzum práce.

Zápas s Běloruskem se nakonec neodehrál, kvůli covidu. Můžete tuhle covidovou situaci přiblížit? Neexistovala možnost utkání odehrát třeba ve středu, v případě, že by hráčky Běloruska měly negativní testy?

Pozitivní testy na COVID-19 v týmu Běloruska byly samozřejmě zásadní komplikací, situaci ztížil i fakt, že v úterý 30. listopadu po plánovaném utkání ČR – Bělorusko končil oficiální reprezentační termín a drtivá většina hráček – zejména z běloruského týmu - musela být od středy 1. prosince již k dispozici svým klubům. Což zásadně ztížilo možnost odehrání utkání v následující den, tedy ve středu 2. prosince.

Utkání s Běloruskem se bude dohrávat v Opavě?

Místo pro sehrání utkání v náhradním termínu je nyní v řešení, nicméně není to příliš pravděpodobné. Především z důvodu, že v červnu 2022 se v Moravskoslezském kraji uskuteční finálový turnaj mistrovství Evropy hráček do 19 let.

Byly tyto dva zápasy, co se týká organizace nejnáročnější?

Každá reprezentační akce je v této době velmi specifická a náročná, tento sraz samozřejmě nevyjímaje. Nicméně v rámci asociace disponujeme dostatečně zkušeným a kvalitním týmem, který dokáže řešit i mimořádně komplikované situace, které nastaly i nyní.

Na které nejbližší zápasy se mohou fanoušci na Moravě a ve Slezsku těšit?

Aktuálně čekáme na obsazení a korekci termínové listiny reprezentačních týmů mužů, žen a také futsalu pro kalendářní rok 2022, jakmile bude finalizována, budeme o obsazení jednotlivých utkání neprodleně informovat. V tuto chvíli je jisté to, že Moravskoslezský kraj se již v červnu 2022 může těšit na mistrovství Evropy hráček do 19 let. Obecně platí, že se reprezentační týmy napříč celým spektrem do tohoto regionu vždy těší a nacházejí zde výborné podmínky a zázemí.