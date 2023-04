Kam za fotbalem na Opavsku: Derby v Kobeřicích, dorazí Pustá Polom

/FOTOGALERIE/ Blíží se fotbalovým víkend. Samozřejmě, že do akce jdou týmy, a to od druhé ligy až po okresní trojku. Nabídka je pestrá. Například do Kobeřic v neděli zavítá Pustá Polom.

Kobeřice - Dolní Benešov 0:2 | Foto: Deník/Petr Widenka