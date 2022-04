„První gól jsem dal poté, co se ke mně odrazil balon. Tím jsme je utnuli a po druhé brance už nevěděli, co mají hrát. Nedokázali si nahrát, byli úplně mimo. Už jsme je přehrávali,” řekl Deníku Rubý, který hrával dřív třeba za Hlučín, Dolní Benešov nebo Petřkovice.

Na svůj druhý gól nikdy nezapomene. Dal ho totiž z vlastní poloviny a překvapil brankáře, který stál okolo penalty. Všem tak připomněl parádu slavnějšího jmenovce Schicka z loňského Eura. „Můj gól byl ještě hezčí,” smál se. „Všiml jsem si, že je gólman venku, a tak jsem to zkusil. Byla to paráda, to se vám povede jednou ta sto let,” doplnil.

První půle přitom Valcířům příliš nevyšla, dobře ale nehrála ani Kroměříž. „V prvním poločase jsme neplnili pokyny trenéra, po změně stran jsme ale drželi posty, napadali jsme je tak, jak jsme měli a už jsme drželi balon na svých kopačkách,” komentoval průběh utkání šestadvacetiletý záložník, jehož výhra nad favoritem hodně potěšila.

„Porazit prvního, to je něco úžasného. Jasně, chtěli jsme vyhrát, ale domácí byli favoritem. Vyhráli jsme však zaslouženě, překvapili jsme je naší kvalitou či napadáním,” dodal.

Rubý dříve působil v Opavě, Slavkově, hrál taky za Hlučín nebo Petřkovice a ještě na podzim byl hráčem Dolního Benešova. Ten ale v zimě v MSFL skončil a hráči tak museli vyřešit svou budoucnost. „Jsem rád, že jsem dostal nabídku z Frýdku-Místku. Cením si toho, že můžu hrát na takovém stadioně a v takovém městě, navíc tady máme skvělou partu,” svěřil se.

Podzim Lipině příliš nevyšel, během jara se ale tým trenéra Roberta Pištěka zvedá. „Chtěli bychom uhrát co nejvíc bodů, bylo by super, kdybychom se vyhoupli někam k pátému nebo šestému místu. A co bude příští sezonu, to se pak uvidí,” uzavřel Patrik Rubý.