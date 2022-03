„Za hattrick jsem rád, ale dalších patnáct šancí jsem zahodil,“ přiznal Martin Šec. Jeho tým je celkově plodný. Ve čtrnácti utkáních zatížil konta soupeřů už třiaosmdesáti góly. „Máme na okres nadstandardní tým. Část kluků kopala pravidelně třetí ligu. Prostě se nám podařilo dát do kupy super bandu,“ podotýká jednadvacetiletý sniper. Góly střílí odmalička. „Od žáčků jsem nastupoval v útoku. Letos jsem si dal za cíl nastřílet padesát branek,“ prozradil místní rodák. „Musím ale přiznat, že se mi daří díky mým skvělým spoluhráčům. Je to jejich práce,“ pronesl skromně.

Tým z Píště je takový Real Madrid okresního přeboru. „To je pravda. Soupeře přehráváme. Jen jednou jsme klopýtli, a to v Jakartovicích. Tam to byl spíše velký boj než fotbal. Další zaváhání už nepřipustíme,“ podotkl Martin Šec.

Už před sezonou bylo jasné, že Sešívaní půjdou za postupem. „Chceme přebor vyhrát a postupovat i v dalších sezonách. Fotbal v Píšti musí nahoru. Máme hezký areál, fanoušky to baví, chceme rozdávat fotbalovou radost. To byl i důvod, proč jsme se do Píště vrátili z vyšších soutěží,“ poznamenal odchovanec Slavie Píšť.

Martin Šec ještě v žákovském věku přestoupil do Hlučína, následovaly tři roky v akademii ostravského Baníku a krátké angažmá v Háji ve Slezsku. Nabízí se tady otázka, proč v tak mladém věku a se svou historií skončil jen v okresním přeboru. „V Hlučíně jsem za trenéra Meleckého byl už v třetiligovém áčku. Pravidelně jsem s týmem trénoval a dostával šanci i v zápasech. Jenomže po příchodu trenéra Westa přišla změna. Přivedl si své hráče a po nás místních, jak se říká, už ani pes neštěkl,“ přiznává mladý kanonýr. To byl i důvod, proč odešel hrát krajský přebor do Háje ve Slezsku. „Bohužel jsem přišel do Háje ve špatnou dobu. Moc se tam netrénovalo, maximálně v pěti, šesti lidech. Měnili se tam trenéři. Nedávalo mi to smysl, proto jsem se vrátil do Píště,“ svěřil se Martin Šec a jedním dechem dodal: „V momentě, kdy se fotbal v Háji nakopl, mi volal trenér Janík, zda se nechci vrátit. Bylo to ale ve chvíli, kdy už jsem byl domluvený u nás v Píšti.“

Věří ale, že si vyšší soutěž zahraje. „Uvidíme, kam se nám podaří až postoupit. Věřím, že to bude více, než do I.B třídy,“ uzavřel povídání ostrostřelec Slavie.