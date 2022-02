Podívejte se: Krnovští fotbalisté remizovali v přípravě s Vítkovicemi

K podzimnímu úspěchu kobeřický stratég řekl: „Luxusní umístění, nejlepší v kobeřické historii. Musíme ale dál pracovat na nedostatcích. Nyní mohu říci, že jsme zachráněni. Na jaře budeme zapracovávat do sestavy mladé hráče pro případ, že by nás po sezoně postihla vlna odchodů. Přece jenom musíme být připraveni i na to, kdyby nám pět, šest kluků odešlo.“

V kádru Kobeřic nastupují zkušení hráči. Největší hvězdou je bezesporu dvaatřicetiletý útočník Dominik Kraut, který má na kontě 114 zápasů v lize, ve kterých střelil jedenáct branek. „Domino zapadl do kádru skvěle. Dodal naší hře velké zkušenosti. Vázal na sebe protihráče a dělal ostatním prostor. Když jsme měli problém, šel balon na něj a on dal gól, a to i přesto, že si na něj soupeřovi obránci dávali pozor. Když to shrnu, byl obrovským přínosem,“ pochvaloval si Dušan Christoph. „A to nenastoupil do všech utkání,“ zvedl prst. „To samé platí o Petru Kašném,“ doplnil kouč.