Angažmá bývalého výborného útočníka Zbyňka Pospěcha v divizním Bruntále skončil. Mistr české a slovenské ligy, který má na kontě téměř dvě stovky prvoligových startů ztratil dle svých slov ztratil chuť do fotbalu. Jak řekl, vzalo mu ji chování bruntálských funkcionářů.

Zbyněk Pospěch ještě v barvách Opavy | Foto: František Géla

„Na úvod chci říci, že v Bruntále se mi líbilo, nebylo to špatné, fotbal pod trenérem Kotalou mě bavil,“ začal povídání osmatřicetiletý útočník. Než přišla koronavirová pauza, pravidelně nastupoval v základní sestavě. „Byli jsme domluveni na roční spolupráci, a to i z hlediska finančního plnění, a to bez ohledu na to, zda se bude hrát,“ pokračoval odchovanec Slezského FC Opava. „Naposledy jsem měl schůzku s klubovým šéfem panem Urbanem. Musím říci, že jsem z ní pořádně rozčarovaný. Nedodržel slovo, na kterém jsme se domluvili. Pro místní je klíčovým mužem, pro mě velkým zklamáním. Nejednal vůbec fér. Když vás chtějí a teče jim do bot, slíbí vám i modré nebe,“ kroutil hlavou bývalý hráč Opavy, Slovácka, Liberce, Slavii, Dukly, Brno, Petržalky, Karviné, německého Cotbusu nebo norského Odd Grenlandu. „Ve finále mi nešlo ani peníze, ale o přístup. Opravdu jsem čekal férovější jednání,“ doplnil autor sedmapadesáti prvoligových branek.