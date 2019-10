Český tým tak vyhrál opavskou skupinu a ze základní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy postoupil z prvního místa. Závěrečná kvalifikace, které určí postupují na prázdninový turnaj do Severního Irska se bude losovat třetího prosince.

V prvním poločase byli nebezpečnější Norové. Hodně zlobil Tagseth, který nejdříve pálil vedle branky, o pár minut později už nechal vyniknout Markoviče. Kmenový gólman pražské Slavie si poradil i s ranou Askildsena. Na druhé straně si Češi dlouho neuměli poradit s norskou defenzivou. Až rána Szewieczka z hranice šestnáctky pořádně vystrašila gólmana Sandberga.

Po přestávce se hra Čechů zvedla. První šanci měl Červ, do druhé se dostal nejlepší střelec dorostenecké ligy Kozák, ale ani on na norského brankáře nevyzrál. Bohužel po hodině hry udělal chybu Kosek a Holm poslal Seveřany do vedení. Tentýž hráč mohl dát brzy druhý gól, proti byl stoper Gabriel. Češi prahli po vyrovnání. Štěstí neměl Žambůrek, kterého vychytal brankář. Přesto se Kozlovi chlapci dočkali. Po centru Hoška si udělal ve vápně prostor Kosař a vyrovnávacím gólem zajistil Čechům první místo ve skupině.

Norsko – ČR 1:1 (0:0).

Branky: 60. Holm - 90+1. Kosař. Rozhodčí: Jović (Chorvatsko) – Radić (Chorvatsko), Myftari (Albánie). ŽK: Hošek.

Norsko: Sandberg - Cornic, Ottersen, Kolskogen (82. Mannsverk), Baccay (62. Hansen) – Rekdal (61. Kitolano), Askildsen, Kjolo - Tagseth, Holm (82. Fofana), Ceide (62. Oppegard). Trenér: Pal Arne Johansen.

ČR: Markovič – Szewieczek, Gabriel, Vlček, Kosek (72. Hošek) – Červ (81. Kosař), Žambůrek – Kozák (67. Svoboda), Karabec (46.

Luboš Kozel (trenér ČR): „V prvním poločase jsme nehráli dobře, nedokázali jsme se vyrovnat s tlakem Norů, už od rozehrávky. Dělali jsme chyby, podržel nás brankář Markovič. Po přestávce jsme se zlepšili, přesto jsme inkasovali. Důležitý moment přišel při velké šanci soupeře, kdy chytil náš brankář čistý gól. Inkasovat druhou branku, tak to bychom už asi nedotáhli. V závěru se nám povedla střídání, díky tlaku v pokutovém území se nám podařilo vyrovnat. Vybojovali jsme i první místo ve skupině, cíl jsme splnili.“