„Momentálně jsem bez týmu, i proto jsem rád, že mohu nyní trénovat s Opavou. Za to patří lidem z klubu velký dík,“ podotkl Libor Kozák, který právě z Městských sadů vyrazil, jako mladý do velkého fotbalového světa. Zahrál si v Itálii, Anglii i za národní tým. Ostrými pak pálil i v barvách pražské Sparty. S Opavou chodí na dopolední tréninky, v druhé fázi přípravy nabírá objemy v posilovně. „V Opavě mě přijali skvěle. V kabině jsou mladí šikovní kluci, kteří mají velký potenciál,“ chválí své tréninkové partnery autor dvou reprezentačních branek.

Podívejte se: Opava udeřila z dálky a s přehledem postoupila

Na otázku, zda už se mu nějaké angažmá rýsuje, odpověděl: „Nějaká jednání probíhají. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Čas letí a rád bych byl brzy součástí tým, za který odehraji jarní část.“

Varianta, že by jaro strávil v Opavě, příliš reálná není. „Na návrat do Opavy to zatím nevypadá. Chci ještě hrát ligu, nebo si zkusit ještě zahraničí,“ nastínil.

Liboru Kozákovi je třiatřicet let a ve fotbale toho dokázal hodně. Kopal v římském Laziu, zahrál si za Aston Vilu. Na fotbalový chleba si tak vydělával v nejlepších ligách světa. Jeho hvězda mohla zářit ještě více, nebýt zdravotních problémů. „Teď musím zaklepat na čelo, zdraví drží. Na jaro chci být, co nejlépe připraven,“ hlásí rodák z Brumovic.V souvislosti s jeho osobou se hodně nahlas skloňuje jméno ligisty ze Zlína. Ostřílený trenér Pavel Vrba se v něm vidí. „Je pravdou, že se Zlínem v kontaktu jsem. Znám se, jak s trenérem Pavlem Vrbou, tak manažerem Zdeňkem Grygerou. Cítím velký zájem Zlína a moc si toho vážím,“ prozradil Libor Kozák. Navíc v Baťově městě by se mohl potkat se svým rodinným příslušníkem. Dres Ševců totiž obléká Joss Didiba, který žije s jeho sestřenicí. „Je to tak. Musím ale říci, že na hřišti mě Joss docela dost pokopal, ale jinak je to fajn kluk,“ směje se zkušený útočník, který má ve sbírce dva pohárové tituly s Laziem |Řím a jeden s pražskou Spartou.

Podzimní část nedopadala pro Libora Kozáka příliš idylicky. Do Slovácka přišel jako velká posila, nicméně půlroční angažmá v Uherském Hradišti příliš pohodové nebylo. „Zklamání stále cítím. Skončil jsem po půl roce, musím říci, že na vlastní žádost,“ svěřil se vytáhlý útočník. Důvodem byl trenér Martin Svědík. „Očekávaly se od mě góly, ty jsem nedával, to jde zamnou. Na druhé straně s trenérem to nebylo v pohodě. Tréninkově to bylo v pořádku, ovšem nesedli jsme si po lidské stránce. Jako člověk mě zklamal,“ pronesl Libor Kozák.Jak již bylo zmíněno Libor Kozák nezavrhuje možnost zahraničního angažmá. „V mém věku je to možná poslední šance. Na druhou stranu do žádného velkého dobrodružství bych se pouštět nechtěl. V létě čekáme rodinu a chci být své partnerce na blízku,“ prozradil Libor Kozák, který má své hlavní zázemí v Praze.