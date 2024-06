/VIDEO, FOTOGALERIE/ Charitativní turnaj v malé kopané Ceca Cup, jehož patronem je odchovanec Slezského FC a bývalý český reprezentant Libor Kozák, má za sebou 10. ročník. A nutno hned v úvodu zmínit, že s ohledem na celkový výtěžek jednoznačně nejúspěšnější. Na pomoc Patricii Kies a sourozencům Adéle a Matyášovi Markovým se totiž vybralo astronomických 516 tisíc korun.

Ceca Cup v Opavě | Video: Petr Widenka

„Jde o neuvěřitelnou částku. Je pochopitelně ovlivněná i velmi úspěšným charitativním zápasem mezi Osobnostmi Opavy a Realem Top Praha, na jehož organizaci jsme se výrazně podíleli, ale nadmíru spokojení jsme i s turnajem. Počasí se v sobotu naštěstí umoudřilo včas a oběma rodinám jsme mohli zprostředkovat pomoc, což nás každoročně velmi těší. Po letošním rekordním ročníku nás to zároveň motivuje do dalších let,“ řekl spoluorganizátor Ceca Cupu Vít Nevřela.

Do areálu opavské Slavie si po ranní průtrži mračen našli cestu sportovní příznivci všeho věku a v hojném počtu využili několik zábavních atrakcí – populární bylo zejména malování na obličej z dětského koutku Globinek a vodní fotbálek. Fronta se tvořila také u stánku bistra Dík a Čau a pozornost samozřejmě vzbudila i autogramiáda ambasadora turnaje Kozáka, trenéra opavského basketbalového klubu Petra Czudka a bývalého fotbalového reprezentanta Zdeňka Pospěcha.

„S Petrem Czudkem, který naše pozvání přijímá opakovaně, jsme mimo jiné nakousli možnost uspořádání charitativní akce i v zimě v basketbalové hale. Pokud to bude alespoň trochu možné, určitě se tento nápad pokusíme zrealizovat. Letos se totiž opět ukázalo, že Opaváci fandí jak sportu, tak charitě. Věřím, že by halu dokázali zaplnit do posledního místa a že bychom Ceca Cup posunuli o další level výš,“ nastínil další ze spoluorganizátorů Jakub Vaněk.

Samotný Ceca Cup opanovalo mužstvo Máme kliku v čele s nejlepším střelcem Vítem Veselým, jež ve finále porazilo Turbiče. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Adam Kavan z 1.FK Příbram a nejlepšího brankáře Dalibora Fišera měl mezi tyčemi celek s originálním názvem Bába pod kořenem.

Vítězům i poraženým pogratuloval kromě zmíněných osobností i opavský primátor Tomáš Navrátil. „Rozsah adresné pomoci na obou červnových charitativních akcích byl úžasný. Zároveň mě těší, že se je podařilo spojit s oslavami 800 let našeho krásného města. Děkuji organizátorům za pozvání a moc rád se zúčastním i příště,“ prohlásil Navrátil.

Dojatí rodiče Patricie, Adély a Matyáše následně obdrželi šeky, čímž byl Ceca Cup za bouřlivého potlesku všech přítomných ukončen. „Sponzorům, partnerům, dražitelům dresů, dárcům a návštěvníkům charitativního zápasu i Ceca Cupu moc děkujeme. Věříme, že si všichni přítomní přišli na své a že odcházeli s dobrým pocitem,“ dodal třetí člen úzkého organizačního týmu Ivo Kratochvil.