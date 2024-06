Libor Kozák zpátky v Opavě! Petr Czudek bude bránit Ivana Trojana

/FOTOGALERIE/ Hvězdný útočník Libor Kozák po letech vyběhne opět na opavský trávník. Stejně tak Milan Barteska, Ota Novák, Pavel Zavadil, Zdeněk Pospěch, Zbyněk Pospěch, Pavel Šultés nebo Jan Žídek. A to nebude vše. Městský stadion v Opavě uvidí i pikantní souboj dvou velkých kamarádů, a to basketbalového kouče Petra Czudka a herce Ivana Trojana. Dorazí také Jaromír Bosák s Přemkem Forejtem. To vše nabídne charitativní utkání mezi výběrem Opavských osobností a týmem Realu TOP Praha.

Libor Kozák a jeho organizační tým z Ceca Cupu se výraznou měrou podílí na pátečním charitativním utkání | Foto: René Jaschke