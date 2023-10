/FOTOGALERIE/ Další úspěch hlásí Komise mládeže OFS Opava. Výběr mladších dorostenců dokázal uspět na meziokresním turnaji v Hlubině. Opavští se probojovali do finále, ve kterém porazili po penaltovém rozstřelu Karvinou a domů přivezli zlaté medaile.

Výběr Komise OFS Opava má další zlato. | Foto: OFS Opava

Opavský celek narazil v základní na Nový Jičín a Ostravu. Oba duely vyhrál shodně 2:1 a postoupil do finále. V něm si to rozdal s Karvinou. V normální hrací době skončilo střetnutí bezbrankovou remízou. V penaltovém rozstřelu výběr Opavy zvítězil 4:3 a bral zlaté medaile. „Jsem rád, že se nám podařilo navázat na úspěchy z předchozích dvou let a taky na zlaté medaile dívek a starších minižáků. Za příkladnou reprezentaci Opavska všem děkuji,“ řekl předseda Komise mládeže OFS Opava René Černohorský.

Opavu reprezentovali: Lukáš Lamatschek (Vítkov), Matěj Švan, Maxim Zmarzlák (oba Bolatice), Tomáš Wittek (Slavia Malé Hoštice), Adam Foltis, Ondřej Rubý, Richard Varyš (všichni Raduň), Nikolas Grigarčík, Viktor Hanzlík, Michal Mrva, Dominik Pavlovič (všichni Kobeřice), Alessio Leandro Kaluscha, Tadeáš Pchálek, Kvído Mikuláš Šťastný, Josef Ulrich, Ondřej Veleba (všichni Kravaře). Trenér: Michal Krzisch. Realizační tým: Rudolf Rataj, Leo Černohorský, Jan Bitta a René Černohorský.