/VIDEO, FOTOGALERIE/ Byl to fotbalový svátek. Nedělní derby krajského přeboru v Dolním Benešově nabídlo zajímavou podívanou. Přes pět stovek diváků se postaralo o parádní atmosféru. Utkání nakonec vyhrál nováček z Kravař, a to 2:0. Šance měli ale i domácí fotbalisté, jenomže na gólmana Hudečka recept nenašli.

Dolní Benešov - Kravaře 0:2 | Video: Eliška Žídková

„Naše taktika byla jasná, chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany,“ začal o utkání hovořit trenér Kravař Karel Štěpán. Hned v úvodu se k hlavičce dostal dolnobenešovský Osvěčík, avšak minul kravařskou branku. V 9. minutě prodloužil Halaška balon na Hegera a ten přehodil gólmana Simkaniče – 0:1. O pár chvilek později se ocitl sám před kravařským brankářem Osvěčík, ani v tomto případě mu ale nebylo přáno. Po půlhodině hry vysunul Zapalač Halašku, ten vnikl do vápna, kde byl faulován a sudí Slaný nařídil pokutový kop. Ten Halaška proměnil. „Dvougólový náskok nás uklidnil. Musím ale říci, že domácí hráli dobře, byli aktivní,“ chválil soupeře Štěpán. V samotném závěru prvního poločasu pálil nad Herich a následně na brankáře Hudečka nevyzrál ani Skroch. Na druhé straně vypadali nebezpečně akce Silbera a Hrdličky.

Ve druhém poločase chtěl domácí celek s výsledkem něco udělat. „Potřebovali jsme dát kontaktní gól. Jenomže soupeřova branka byla pro nás v neděli zakletá,“ posteskl si kouč Dolního Benešova Dušan Harazim. „Herně to přitom z naší strany špatné nebylo. Měli jsme dobré pasáže, byli nebezpeční. Jenomže nás zradila koncovka. Když nedáte branku, těžko pomůžete pomýšlet na bodový zisk,“ konstatoval domácí stratég. Na straně Benešova se po přestávce do šancí dostali hlavně Labuda s Valou. Na druhé straně pálil do tyče Silber. „Dostali jsme se do několika přečíslení, ty jsme ale dobře nevyřešili. Jsem rád, že jsme zápas zvládli. Dolní Benešov nebyl lehkým soupeřem, hrál opravdu dobře,“ chválil soka Karel Štěpán.

„Jsme zklamání. Chtěli jsme bodovat. Soupeř své šance proměnil, my ne,“ dodal Harazim. Na utkání přišlo přes pět stovek diváků. „Atmosféra byla vynikající. Smekám před našimi fanoušky a děkuji za jejich podporu. S týmem žijí, což je krásné,“ pousmál se trenér Kravař. „Fotbal se hraje pro lidi a ti přišli. Atmosféra byla fantastická. Musím pochválit také fanoušky z Kravař,“ přidal svůj postřeh Dušan Harazim.

Dolní Benešov – Kravaře 0:2 (0:2)

Branky: 9. Heger, 31. Halaška (penalta). Rozhodčí: Slaný – Tabašek, Philipp. ŽK: Keller, Kaluža – Sekanina, Heger, Tesařík, Kryštof. Diváci: 524.

Dolní Benešov: Simkanič – Keller, Moravec, Kaluža (46. Piskala), Tchuř – Skroch, Labuda, Osvěčík, Herich, Hluchník (46. Večerek) – Vala (67. Sobek). Trenér: Dušan Harazim.

Kravaře: Hudeček – Tesařík (60. Glabazňa), Kutty, Barcal, Kudlík (90. Kupka) – Sekanina (79. Falhar), Hrdlička, Heger (60. Kryštof) – Zapalač, Halaška, Silber. Trenéři: Karel Štěpán, Michal Krzich, Petr Hladký.