„Nestihl jsem se ani pořádně zapotit a už jsem stačil zkompletovat hattrick,“ usmíval se šestatřicetiletý útočník. „Dá se říci, že první gól jsem dal z ničeho. Počkal jsem si na zadní tyči a míč uklidil do odkryté brány,“ popisoval svůj první zásah. O dvě minuty později zvedal ruce nad hlavu podruhé. Na velkém vápně se dostal k odraženému míči a levačkou propálil brankáře Chvěju. Ve 25. minutě už vedly jeho Kravaře 3:0. „Dostal jsem krásný balón od Baryho, počkal jsem si a poslal míč pod brankářem,“ vracel se k třetí brance. „Měl jsem štěstí, to ale k fotbalu patří. Stál jsem ve správném okamžiku, na správném místě,“ pokračoval v povídání bývalý útočník Slezského FC Opava. Je jasné, že za svůj počin bude muset přispět něčím do hráčské kasy. „Je to jasně dané. Kluci se už ozvali. Mám to za pětistovku,“ prozradil.