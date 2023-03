„Je to obrovská tragédie. Zasáhlo nás to neuvěřitelným způsobem,“ přiznal Deníku Filip Smékal, trenér třetiligového Hlučína, kde Lehnert naposledy působil. „Minulý pátek za nás ještě odehrál přípravný zápas, byl s námi i na večerním plese a najednou už není mezi námi. Nikdy se s tím nesmířím,“ kroutil hlavou se slzami v očích Smékal.

„Byl to skvělý klučina, výborný fotbalista. Stále tomu nemůžu uvěřit. Fotbal jde teď stranou,“ poznamenal kouč Hlučína. „Myslíme na Lukášovu rodinu, na jeho nejbližší,“ dodal Smékal s tím, že klub kvůli šokující tragédii odložil úvodní zápasy jarní části MSFL. „Děkujeme do Hranic a Frýdku-Místku, že nám vyšli vstříc,“ podotkl Smékal.

Smutná zpráva: Zemřel bývalý fotbalista Baníku Lehnert, bylo mu 24 let

Lukáš Lehnert začínal s fotbalem v rodných Kravařích, kromě Hlučína působil také v Petřkovicích a ostravském Baníku, kde to dotáhl až k několika nominacím na prvoligový zápas. „Neskutečně nás to zasáhlo. Lukáš bude pořád v našich myšlenkách. Chceme pro něj urvat postup. Víme, že by si to moc přál,“ zakončil trenér Hlučína Filip Smékal.