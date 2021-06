/FOTOGALERIE/ Přední celek fotbalové I. A třídy z Kravař je v plné přípravě. Tým, kterému z pozice hlavního kouče šéfuje ostřílený Karel Štěpán odehrál zatím tři přípravné zápasy, čtvrtý v pořadí ho čeká v sobotu, kdy od jedenácti hodin hostí Krnov.

Malé Hoštice-Kravaře 0:3 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Příprava je u nás plném proudu. Pauzy už bylo dost, jsme rádi, že se svět vrací do normálu,“ pousmál se trenér Karel Štěpán. Kravařští zatím odehráli tři přípravné duely. „Prohráli jsme s Břidličnou 3:7, pak už se nám výsledkově dařilo. Město Albrechtice jsme porazili 9:1 a Oldřišov 6:3,“ vyjmenovává zkušený stratég. V sobotu pak hrají Kravaře opět doma, tentokrát je čeká účastník krajského přeboru z Krnova. Utkání má výkop v 11 hodin. „Určitě velmi kvalitní soupeř, my nebudeme kompletní, ale i tak chceme uhrát dobrý výsledek,“ podotkl Štěpán, kterého těší divácké návštěvy. „Je to sice příprava, ale lidé chodí, a to je dobře,“ řekl.