Staří páni to mají pořád v nohou. Opava nakonec Štěpánkovice porazila

V sobotu se srbský fotbalista představil na exhibici ve Štěpánkovicích, kde stihl odehrát dva duely, jednou se zapsal i mezi střelce. „Jsem rád, že jsem se mohl vrátit do míst, kde jsem v minulosti i bydlel. Mám to tady rád,“ řekl Nemanja Kuzmanovič. K své fotbalové budoucnosti uvedl: „Končit ještě nechci. Do fotbalu mám pořád velkou chuť. Nové angažmá mi ale musí dávat smysl.“ Více se už rozpovídal v následujícím videorozhovoru.