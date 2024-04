I když z fotbalového kolotoče vypadl, nabídky mu stále chodí. „Gólmani asi na trhu nejsou. Naposledy mě lanařil Vilda Axmann do Chlebičova. Libor Kozák mě zase lákal do Brumovic. Ale to už není pro mě. Fotbal mi sice chybí, bohužel na něj ale nemám čas. Trénink, k tomu zápas, to bych už nedal,“ řekl gólman, který si zachytal druhou ligu v barvách Opavy a Vítkovic. „Víkendy mám nyní volné. Mohu tak s rodinou na výlety, a to je nejvíc,“ podotkl.

Občas si zachytá v nějakém exhibičním zápase. „To je na pohodu, nic pravidelného. Vedle toho, když je potřeba, tak trénuji malé brankáře v akademii BU 1 u Lukáše Goduly,“ přiblížil Josef Květon. „K tomu si ještě zajdu na hokej s kamarády. Na ledě mě ale do branky nedostanete,“ zvedl prst.

Josef Květon se už několik let realizuje v realitách. „Musím přiznat, že reality mě pohltily. Člověk je v neustálém kontaktu s lidmi. A když se vrátím zpátky k fotbalu, tak i má současná práce by se s ním těžko dala skloubit. Většina prohlídek je totiž v odpoledních hodinách, takže bych stejně tréninky nestíhal,“ poznamenal bývalý brankář Josef Květon a dodal: „Bez tréninku by to stejně nešlo. Člověk by pak byl hned rozlámaný.“

Jeho bývalá fotbalová profese mu v civilním zaměstnání pomáhá. „Lidé mě poznávají. Chtějí si o fotbalu povídat, takže se mi oživují v hlavě vzpomínky. Musím přiznat, že fotbalová minulost mi v realitním byznysu pomáhá,“ prozradil gólman, který vedle Opavy chytal například za Vítkovice, Frýdek-Místek, Petřkovice nebo Valašské Meziříčí. Krátkou epizodu prožil také ve Španělsku.

I když fotbal nehraje, sledovat ho nepřestal. „Jsem stále v obraze, fotbal sleduji. Když je čas, vyrazím i na svou milovanou Opavu,“ zakončil povídání Josef Květon.