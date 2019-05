Devětadvacetiletý rodák z Brumovic podepsal na Letné dvouletý kontrakt. Fotbalista, který v minulosti hrával v Itálii za Lazio Řím, Brescii, Bari a Livorno.

Část kariéry prožil v anglické Aston Ville. Bohužel tam si přivodil vážné zranění, které ho na delší dobu vyřadilo ze hry. Jarní část strávil v libereckém Slovanu, za který odehrál čtrnáct zápasů, a do statistik si připsal sedm branek a jednu asistenci.

Do Sparty přichází jako volný hráč. „Příchod do Sparty pro mě znamená obrovskou motivaci, moc se na tohle angažmá těším. Nebylo to náročné rozhodování, sešel jsem se s Tomášem Rosickým, který mi představil, co se snaží na Spartě sestavit za tým – od té chvíle jsem byl odhodlaný do Sparty jít,“ řekl pro klubový web Libor Kozák.