K Baníku máte silné pouto a jistě sledujete jeho počínání. Jak hodnotíte podzimní výkony a výsledky mužstva?

Do hlubšího rozboru jít nemůžu, netroufám si na to. Baník mám sice nakoukaný ze všech možných přenosů, byl jsem se podívat na Spartě a teď na Bohemce, kde to byl mimochodem vyzrálý výkon, ale všechny zápasy jsem neviděl. V Ostravě jsem nebyl ani jednou. Spíše bych se tedy vyjádřil z pohledu vývoje.

Dobře, povídejte…

Mám pocit, že mužstvo hraje na hraně svých možností a od toho se vše odvíjí dál. Současná výkonnost odpovídá ambicím klubu. Z mého pohledu hraje Baník nablízko maxima. A je to cítit i zevnitř týmu, kdy do toho dají hráči veškeré vášně a emoce. Je to hodně zkušený mančaft, možná ale až příliš.

Co vám v něm chybí?

Schází mi tam více mládí. Kluci, kteří tam na to hřiště v dobrém slova smyslu vlítnou, přinesou svěžest, a to i na úkor toho, že udělají chybu. Nemyslím si, že má současné mužstvo na to, aby předvádělo ještě ambicióznější výkony a posouvalo se dál. Velké možnosti na zlepšování v něm nevidím.

V základní jedenáctce Baníku teď není jediný odchovanec. Dal byste jim šanci, a to třeba i na úkor výsledků?

V Baníku nic na úkor výsledků nemůže být. Klub je ambiciózní, hrdý na svou značku a historii. V tomhle ohledu bych použil slovo trpělivost. Baník si prošel v letech 2011 až 2016 těžkým obdobím, hluchým místem. Ve výchově mládeže se ale zásadně nezhoršil. Akorát s těmi odchovanci ne vždy dobře hospodařil a nebo mu utíkali.

Je to tedy běh na dlouhou trať?

Ano. Až s novým majitelem se vše postupně vrací do normálu, stabilizuje. To, abyste znovu svázal zpřetrhané nitky, nějaký čas trvá. Dostávat vlastní mladé hráče systematicky do áčka není snadné, a v tom byl problém. Co si teď ale všímám, a mám pořád hodně dobrých známých, tak pro mládež v Baníku je děláno maximum. Je to garance lepších zítřků.

Vyhráno ale zdaleka není…

Pochopitelně to neznamená, že zařazování mladých kluků do áčka půjde hned. Podle mého odhadu by při téhle práci mohla být v kádru prvního týmu za čtyři pět let až půlka odchovanců. Můžete mít peníze, ale těžko se to dá dostat do rovnováhy sportovní a finanční. Politika předchozích měsíců byla z pochopitelných důvodů jasná: přitáhnout zkušené hráče. A určitě to bylo za větší peníze, než kdyby se bralo z vlastních zdrojů.

Pojďme k trenéru Bohumilu Páníkovi. Na sociálních sítích bývá některými fanoušky kritizován. Objevují se hlasy ve stylu: děkujeme, odejděte. Chápete to?

V prvé řadě musím zdůraznit, že s Bobem máme nadstandardní vztahy, pracoval jsem s ním deset let a znám ho taky z působení ve Zlíně. Můj názor je tedy čistě subjektivní. Za ty necelé dvě sezony odvedl v Baníku společně s majitelem a Markem Jankulovským velice dobrou práci. Nikdo nesmí zapomínat, že na záchraně Baníku má obrovskou zásluhu.

Z vašich slov je cítit, že tu kritiku vnímáte jako určitý nevděk…

Víte, řeknu to takhle: Bob jednou v Baníku určitě skončí. Pak by měl být modro-bílý dres s jeho jménem vyzvednut hodně vysoko pod střechu stadionu. Je to nejúspěšnější trenér Baníku Ostrava za posledních patnáct let a kritice ze strany určité části fanoušků vůbec nerozumím. Podle mého nejsou soudní.

Jsou „nenažraní“?

Každý je nějaký. Někteří ale mají možná trochu velké oči. Zapomínají, co se dělo v posledních letech. Hned by si to chtěli rozdávat s těmi nejlepšími o první místo, slavit tituly. Pokud by teď došlo ke změně trenéra a kádr zůstal stejný, jsem přesvědčený, že by posun nepřišel. Umístění do šestky je současný strop. Podle mého je Baník na křižovatce.

Kudy se teď vydat? Jak se dá ještě posouvat a za pár let si to na férovku rozdávat s absolutní českou špičkou?

Právě přestavbou týmu, i když to je vždy velice složité. A dá se to jen s vlastními odchovanci. Vezměte si, kdo do Baníku přišel v poslední době jako top posila na úrovni naší ligy? Nechci jmenovat a snižovat jejich kvality, jsou to všechno šikovní fotbalisté. Stačí se ale podívat, o kolik hráčů Baníku je zájem na českém trhu v zahraničí.