/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sobotní den se ve Štěpánkovicích nesl ve znamení fotbalu. V rámci sportovní slavnosti bylo k vidění hned několik zápasů. V tom hlavním se slušně zaplněnému areálu představil domácí celek hrající I. A třídu a výběr osobností. O výsledek až tak nešlo, nicméně ligisté s Lumírem Sedláčkem v brance vyhráli 5:4. Vítězný tým vedl z lavičky legendární trenér Petr Žemlík.

Zápas osobností | Video: Petr Widenka

Místní rodák Vlastimil Harazim je fotbalem pořádně chycený. Přivést do rodné vísky zajímavé fotbalisty, bylo jeho nápadem. Nešlo o první akci z jeho dílny. Do Štěpánkovic dorazili Pospěch, Kozák, Smola, Jursa, Juřena, Kuzmanovič, Zavadil, Grussmann, Mrázek, Schaffartzik, Sedláček, Harazim nebo Juřena. Mimo to také reprezentační basketbalový křídelník Jakub Slavíka a člen lékařské reprezentace Jan Němec. „Jsem rád, že kluci pozváni přijali. Osloveno jich bylo více, bohužel někteří z nich, jako Dominik Simerský nebo Jakub Janetzký měli klubové povinnosti. Přišlo i hodně lidí, a to jde. Děláme to pro ně,“ podotkl Vlastimil Harazim.

Opava remizovala a Babka chytil penaltu. Co řekl Tomáš Zápotočný?

Do utkání měl naskočit i místní rodák Filip Souček. Ten ale zápas sledoval pouze v civilu. „Chtěl jsem hrát. Řešil jsem ale nové angažmá, proto jsem začátek utkání nestihl,“ prozradila nová akvizice Slovácka.

Životní premiéru v brance si odbyl Lumír Sedláček. Nutno říci, že nevedl si špatně. „Okolnosti tomu chtěly. Vypadl nám gólman, já měl navíc problémy s kolenem, takže chytaní tak nějak z toho všeho vyplynulo,“ pousmál se bývalý prvoligový fotbalista. „Fotbal ve Štěpánkovicích se neodmítá. Vlasta Harazim to dělá dobře, už se těším na další akci,“ vzal si slovo srbský útočník Nemanja Kuzmanovič. „Bylo příjemné opět všechny znovu potkat a zavzpomínat na hezké okamžiky, které jsme s fotbalem v Opavě prožili. Je vidět, že kluci drží pospolu. Mám na mysli i ty ze staré gardy. Když se podíváte z jakých dálek přijeli Roman Hendrych nebo Tomáš Smola, tak to zahřeje u srdce,“ přidal svůj postřeh Jaroslav Rovňan bývalý technický ředitel SFC a vedoucí týmu.

Štěpánkovice – Sportovní osobnosti 4:5

Branky: Rother, Heider, Šíma, Novák - Š. Harazim 2, Kozák, Kuzmanovič, Mrázek. Rozhodčí: Kolečkář – Neděla, D. Harazim. Diváci: 555.

Štěpánkovice: Lukovics – Tomíček, Rother, Machala, Liška, Heider, Huber, Dluhoš, Šíma, Kožušník, Novák, Krzisch, Kocur, Smažík, Hrbáč, Nevřela, Kubín. Trenér: Víťa Axmann.

Osobnosti: Sedláček – Š. Harazim, Němec, Kozák, Grussmann, Slavík, Schaffartzik, Zdeněk Pospěch, Mrázek, Jursa, Zavadil, Juřena, Kuzmanovič, Smola. Trenéři: Petr Žemlík, Vlastimil Harazim.