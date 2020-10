První malé vítězství už mají Ludgeřovičtí za sebou, v podzimní části porazili svého úhlavního rivala z Darkoviček 3:0, a to dokonce na jejich hřišti.

„Byl to pro nás zápas podzimu. Duely s Darkovičkami jsou pro nás nejvíce. My jsme ho zvládli, takže velká spokojenost,“ podotýká obránce Jakub Kolenko.

„Jsou od nás nejblíže. Navíc je tam spousta kluků, s kterými se známe. Vzájemné zápasy jsou vyhecované, plné emocí, na ostří nože. V minulosti jsme hráli ve stejné soutěži ještě s Markvartovicemi, kterou jsou sousední vesnicí, ale to o takových emocích nebylo,“ vzal si ještě slovo kapitán týmu Jan Němec.

A jak to vypadá s postupovými ambicemi Ludgeřovic? „Vyšel nám vstup do sezony. Udělali jsme šňůru výher, ale nechceme divočit. Soutěž musíme vnímat s pokorou, soustředit se na každý zápas,“ zůstává nohama na zemi ludgeřovický kapitán. Klubový šéf Jiří Vjačka kapitána doplňuje: „Máme ale domluvu, že kdyby si kluci vykopali krajský přebor, nebudeme jim bránit, aby si ho vyzkoušeli.“

Při pohledu na ludgeřovickou sestavu v ní najdete řadu hráčů, kteří prošli mládežnickými kategoriemi nedalekého Hlučína.

„Fotbal hrajeme pro zábavu, je tady spousta kluků, kteří prošli hlučínskou mládeží. To nás spojuje a dělá z týmu i dobrou partu. Stále se snažíme s Hlučínem spolupracovat, tak aby kluci, kteří nebudou mít na MSFL, šli k nám,“ poznamenal Jan Němec a Jiří Vjačka dodal: „S Hlučínem máme nastavenou výbornou spolupráci, to samé se dá říci i o Petřkovicích. Je pochopitelné, že mladí kluci, kteří to tady výkonnostně převyšují, odcházejí do těchto klubů. Těší nás, že se ale v mužském věku vracejí zpátky.“

Navíc majitel fotbalového Hlučína Alan Jančík působil v minulosti v Ludgeřovicích jako trenér mládeže a měl dobré výsledky.