„Volal mi bývalý trenér Háje Michal Janík, který v klubu stále pracuje, že první tým nemá brankáře. Jelikož jsem v Háji dva roky působil, neváhal jsem. A když se domluvily oba kluby, nebyl v ničem problém,“ podotkl osmadvacetiletý gólman.

V dresu Háje patřil k nejlepším hráčům, svému týmu pomohl k bezbrankové remíze. V prvním poločase dokonce chytil penaltu. „Škoda, že jsme nevyhráli,“ posteskl si. V sobotu tak měl možnost oprášit spolupráci s trenérem Janem Baránkem. „Když jsem končil v opavském dorostu, tak mi dal v osmnácti šanci v opavském áčku,“ přiblížil Lukáš Godula.

O den později už se svým Oldřišovem úspěšný nebyl. Moravan prohrál se Stonavou 0:3. „Nehráli jsme úplně špatně. Na rozdíl od soupeře se nám ale příliš moc nechtělo do defenzivy, a to byl kámen úrazu,“ podotkl osmadvacetiletý brankář.

Lukáš Godula je v ideálním věku a určitě má na vyšší soutěž, než kterou je krajský přebor. „Po návratu z Německa jsem dospěl k rozhodnutí, že s profi kariérou končím. Měl jsem v plánu věnovat se mladým gólmanům v naši akademii. Nakonec jsem dostal nabídku z druholigové Opavy jako trenér brankářů,“ pokračoval v povídání Lukáš Godula.

Trenéřina opavského rodáka chytla. „Začal jsem s ní před pěti lety. Vedle aktivního chytání jsem trénoval malé kluky. Musím říci, že práce se začínajícími brankáři mě baví. Celkově mě trenéřina pohltila,“ přiznal brankář, který si v osmnácti letech odbyl premiéru v áčku Slezského FC.

Zápasy druholigové Opavy sleduje jako člen realizačního týmu. „Je pravdou, že někdy mě svědí ruce, rád bych byl v brance. Občas se do tréninku zapojuji aktivně, a to třeba při střelbě nebo malých hrách,“ prozradil Lukáš Godula.

Opavský rodák si dobře uvědomuje, že ze své kariéry mohl vytěžit více. „Myslím si, že jsem úplně nenaplnil svůj talent. Nepracoval jsem tvrdě, jak bych měl,“ přiznal otevřeně současný trenér brankářů Slezského FC. „A pak mi chyběla osoba trenéra, který by byl tvrdý, chytil mě pod krkem a více na mě tlačil. Talent jsem měl, kontext práce jsem však nepochopil. Zpětně toho lituji,“ svěřil se Lukáš Godula. „I proto nechci spolupracovat nyní s kluky, kteří nechtějí tvrdě pracovat,“ řekl ještě.

Během kariéry si vyzkoušel i zahraniční angažmá. Chytal ve čtvrté německé lize, a to za BV Cloppenburg a BSV Rehden. „Poté, co Opava postoupila do ligy, jsem řekl panu Grussmannovi a trenéru Kosmálovi, že končím. Byl jsem zraněný, čekal jsem, že mi Opava pomůže, sežene doktora, bohužel to se nestalo. Nakonec jsem odešel do Petřkovice,“ vrátil se k zajímavé epizodě své kariéry. „Chytal jsem v Petřkovicích a potkal se s Petrem Vaškem. Hodil mi laso, ať jdeme spolu trénovat. Až s ním jsem pochopil, co je to tvrdý brankářský trénink. Prošel jsem očistcem,“ přiznal. „Nakonec jsem zamířil na zahraniční angažmá. Radek Špiláček mi našel klub ve čtvrté německé lize. A musím říci, že šlo o velkou životní zkušenost. Naučil jsme se výborně německy a anglicky, poznal jsem nové lidi. Myslím si, že kdyby nebyl covid, tak si angažmá v Německu protáhnu na delší část,“ dodal Lukáš Godula.

A jaké jsou jeho nejbližší cíle? „Jako trenér bych chtěl opavské brankáře posunout co nejdál, aby si je všimli třeba i v lize. Dobře chytající brankář je i dobrou vizitkou trenéra. Třeba se i já jako trenér do ligy podívám,“ podotkl ke své budoucnosti. „I jako gólman bych si rád ještě vyzkoušel vyšší soutěž,“ uzavřel Lukáš Godula.