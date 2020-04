Železníka čeká úvodní středeční zápas s Lukášem Provodem v 19.30, o hodinu později vyzve Matouše Trmala. Všechna utkání budou streamována na serveru Twitch či na sociálních sítích e:LIGY.

Středeční program Datart e:LIGA Challenge

18:00 Beneš vs. Kříž (skupina C)

18:30 Trmal vs. Provod (skupina A)

19:00 Kopic vs. Kříž (skupina C)

19:30 Provod vs. Železník (skupina A)

20:00 Beneš vs. Kopic (skupina C)

20:30 Trmal vs. Železník (skupina A)

Všechny série čtvrtfinále se odehrají ve středu 22. dubna, přesné časy budou upřesněny.

Hrát se bude systémem utkání BO3 (na dva vítězná utkání). Stejným modelem BO3 se odehrají série semifinále + o 3. místo a finále, a to v termínu středa 29. dubna.

Pavouk play-off Datart e:LIGA Challenge

QF1: A1 vs. B2

QF2: B1 vs. A2

QF3: C1 vs. D2

QF4: D1 vs. C2