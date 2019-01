Opava – Lumír Sedláček se vrátil do Opavy. Tato zpráva rozzářila nejednoho fanouška Slezského FC Opava. Skvělý technik měl být tváří a ústřední postavou mužstva, které má vybojovat zpět Opavě druhou ligu. Bohužel, všechno je jinak.

Lumír Sedláček na opavské tribuně. | Foto: Ondřej Ludvík

Stačil vteřinový okamžik a rodákovi z Chlebičova se změnil svět. V 62. minutě pohárového zápasu v Mikulovicích zůstal ležet s bolestivou grimasou ve tváři.

Zprvu to vypadalo pouze na meniskus. Doktor Boglevský byl optimistou, bohužel jen do doby, než fotbalistovo koleno otevřel. Diagnóza byla přísná a pro Lumíra a celý opavský fotbal krutá! Zkušenému záložníkovi chybí přední křížový vaz.

„Meniskus mi blokoval koleno. Když mi to otevřeli, zjistili, že tam křížový vaz vůbec nemám. Jak dlouho tam nebyl, nikdo neví. Hrál jsem bez něj, musím si ho nechat udělat nový,“ řekl trpce dvaatřicetiletý fotbalista.

„Hrál jsem šest let v Polsku, možná ho nemám 8 let nebo rok, nevím,“ krčí rameny odchovanec opavského fotbalu. „Před rokem jsem byl v Polsku na rezonanci a nic mi nezjistili“ kroutí hlavou Lumír Sedláček. „Doktor byl také překvapený, říkal, že takové případy jsou ojedinělé. Já jsem měl v minulosti problémy s postraním vazem,“ doplňuje opavská hvězda.

Kritický okamžik si v hlavě ještě občas vybaví. „Zranění je okamžikem vteřiny, nevím, zda šlo něco udělat jinak, možná že své sehrál i podmáčený terén. Nemá cenu se ale už v tom pitvat. Zpátky to nevrátím, musím se dívat dopředu,“ zdůrazňuje bývalý hráč pražské Slavie.

Sobotní přípravný zápas sledoval s ortézou a opřený o berle. „Tři týdny budu nosit ortézu. Pak musím koleno rozhýbat. Čím dřív se mi to podaří a budu mít svalovou hmotu, tím dříve mohu jít na plastiku. Ihned po vytáhnutí stehů mohu začít s rehabilitací,“ popisuje Lumír Sedláček a optimistický dodává: „Po Vánocích chci začít s tréninkem.“

Na jaře už by tak měl být připraven Opavě pomoci. „Kluci by mohli během podzimu vytvořit solidní náskok a jaro by se neslo v duchu postupových oslav,“ pousmál se opavský záložník, vzápětí ale při pohledu zvážněl: „Nebude to lehká sezona. Vidíte sami, jako Kravaře tady bude bránit každý. Musíme se na to dobře připravit. Já pevně věřím, že do sezony vykročíme vítězstvím.“

Byť má problémy s chůzí a musí používat berle, na stadionu je téměř každý den. Všimli si ho i fanoušci a několikrát vyvolali jeho jméno. „Tohle je nejhorší, když člověk může jen na tribunu a vidí ostatní kluky hrát. Jsou to těžké chvilky, ale musím je zvládnout,“ podotýká Lumír Sedláček.

„Na stadion budu chodit pořád, chci vidět všechny domácí zápasy, chystám se i do Břeclavi,“ doplnil.

Lumírovo zranění doslova hýbe fotbalovou Opavou. Samotný hráč dostal řadu SMS. „Bavil jsem se s fanoušky, s Džekym, řada lidí mi volala. Je to od nich hezké, ale raději bych se s nimi bavil za jiných okolností,“ zakončil Lumír Sedláček.

Kdo Sedláčka nahradí?

Lumír Sedláček je jen jeden a nahradit ho bude těžké. Hráče jeho kalibru Opava nemá. Je jedním z vůdců kabiny, dokonce od Jaroslava Kolínka dostal kapitánskou pásku. Jeho přihrávky mají oči a standardní situace z jeho dílny jsou polovičním gólem. Hráč Sedláčkova kalibru je cítit na trénincích, prostě bez zbytečného nadsazování jedna z největších hvězd MSFL.

A Opava tohoto borce během podzimu využít nemůže. Kdo na levou stranu zálohy, kam s ním trenér Mazura počítal? Řešení je několik.

Může se stát, že vedení klubu sáhne ještě po posile, ale to by byl finanční výdaj navíc. Jako alternativa se může jevit návrat Milana Bartesky. Je to osobnost, navíc s dobrou kopací technikou. Právě rodák ze Stěbořic udělal svými přihrávkami společně se Zdeňkem Partyšem Libora Kozáka. Jenomže zkušený záložník může hrát ve středu zálohy, a tam má Opava plno.

Nabízí se ale další jména, jako třeba Ondřej Ficek. Opavský odchovanec patřící Karviné, nyní se zotavující ze zranění. Navíc už dlouho figuruje na seznamu opavských posil. K Opavě mají blízko také Pavel Zavadil s Pavlem Devátým. Prvně jmenovaný má ale ještě platný půlroční kontrakt ve Švédsku a Devátého, který patřil ještě nedávno k velkým postavám Slovenské ligy, by MSFL zřejmě neuspokojila.

Nejschůdnější variantou je nahradit Sedláčka z vlastních řad. Přirozeným vůdcem kabiny je Jaroslav Kolínek, navíc pokud je zdravý, pravý kraj obrany je jeho, tím pádem se Rostislav Kiša může posunout na levou stranu zálohy, kde je schopen zahrát i Jan Schaffarczik, a hlavně Dušan Žmolík, pokud se Slezané domluví na smlouvě s Michalem Vyskočilem, má trenér Mazura v rukávu další řešení. Hanák Vyskočil je schopen zahrát na obou stranách zálohy či obrany.