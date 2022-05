Podívejte se: Chlebičov má další výhru, Ludgeřovice ho ale trápily

Organizátoři oslovili všechny kluby v okrese a nabídli jim možnost se do turnaje přihlásit. Týmy mohly startovat ve dvou kategoriích, a to mladší a starší přípravky, a rovněž mohly přihlásit více družstev tak, aby se zapojilo co nejvíce fotbalistů a fotbalistek. V obou kategoriích se nakonec v rámci kvalifikačních kol představilo osmnáct týmů, které byly rozděleny do tří skupin po šesti týmech.

„Co mě obzvlášť těší je skutečnost, že nám s uspořádáním kvalifikačních kol pomohly okolní kluby, které pro malé fotbalisty připravily skvělé podmínky k zápolení, za což jim moc děkuji,“ zdůraznil Dominik Havlík. V případě mladší přípravky se jedna skupina odehrála v Holasovicích, druhá ve Slavkově a třetí v Kobeřicích, u starší přípravky se pak dějištěm zápasů staly Štěpánkovice, Bolatice a Slavia Opava.

Postupový klíč byl jednoduchý. Tři nejlepší týmy z každé skupiny a u ml. přípravky i nejlepší tým ze čtvrtých míst postoupily na finálový turnaj, který se bude konat o víkendu 21. a 22. 5. na hlavním stadionu Slezského FC v Městských sadech. Na tomto turnaji již postupující doplní i týmy Slezského FC a FC Hlučín, které v turnaji startují jako nasazené.

„Utkání ve všech skupinách nabídly spoustu krásných i napínavých fotbalových momentů a ocenit musím také atmosféru, která kvalifikační kola provázela,“ pochvaloval si Havlík.

Ceny navíc malým fotbalistům předali hráči prvního týmu Slezského FC Opava, a tak se kluci i holky mohli potkat s Janem Žídkem, Tomášem Ratajem, Matějem Helebrandem, Bartoszem Pikulem, Tomášem Digaňou, Jiřím Janoščínem a Mikulášem Kubným.

V kategorii mladší přípravky si vstupenku do finále zajistily týmy Holasovic, Vítkova, Hradce nad Moravicí, dva týmy Kobeřic, Bohuslavice, Slavkov, Chuchelná, Dolní Benešov a Štítina.

V kategorii starší přípravky pak týmy Štěpánkovic, Slavkova, Dolního Benešova, Bolatic, Budišova nad Budišovkou, Štítiny, Hradce nad Moravicí, Vítkova a Kobeřic.

„Velkou pochvalu si však za předvedené výkony zaslouží i fotbalisté z týmů, kterým se letos postoupit nepodařilo, nicméně pevně věřím, že se jim to povede třeba hned za rok. Jsem moc rád, že zejména u mladší přípravky si přijelo zahrát spoustu dětí, které s fotbalem teprve začínají, a u kterých je radost ze hry mnohem přednější než samotný postup a konečné umístění,“ zakončil Dominik Havlík.

Kompletní seznam účastníků:

Mladší přípravka: SK. A Holasovice: Holasovice, Vítkov, Oldřišov, Raduň, Hradec nad Moravicí, Bolatice. SK. B Kobeřice: Kobeřice 1, Kobeřice 2, Štěpánkovice, Slavia Opava, Darkovice, Bohuslavice. SK. C Slavkov: Slavkov 1, Slavkov 2, Chuchelná, Dolní Benešov, Kylešovice, Štítina.

Starší přípravka (Štěpánkovice):

SK. A Štěpánkovice: Štěpánkovice, Slezský FC 2013, Slavkov, Komárov, Kozmice, Dolní Benešov. SK. B Bolatice: Bolatice, Budišov nad Budišovkou, Štítina, Kylešovice, Raduň, Darkovice. SK. C Slavia Opava: Slavia Opava 1, Slavia Opava 2, Kobeřice, Hradec nad Moravicí, Vítkov, Bohuslavice.